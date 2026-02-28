La intendenta Rosario Romero inaugura este domingo el período de sesiones ordinarias del HCD en Paraná

La Intendenta encabezará este domingo la sesión de apertura en la Sala Mayo. Brindará su informe anual de gestión frente a concejales, autoridades provinciales y representantes de la sociedad civil.

Este domingo, la ciudad de Paraná dará inicio formal a su actividad legislativa del 2026. Cumpliendo con lo establecido por la Ley de Régimen Municipal de Entre Ríos y el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante (HCD), se llevará a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias.

Detalles de la ceremonia

El acto está programado para comenzar a las 8:30 y tendrá como escenario la Sala Mayo en el Puerto Nuevo, un espacio que se ha vuelto emblemático para los encuentros institucionales de la capital entrerriana. El eje central de la jornada será el discurso de la intendenta Rosario Romero, quien presentará su balance de gestión y los lineamientos estratégicos para el año en curso ante el cuerpo deliberativo.

