Nicolás Jaime se quedó con la carrera del TC Mouras

Este domingo se disputó la segunda carrera de la temporada en el TC Mouras, tercera divisional de la estructura de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera. El autódromo que recibió la actividad fue el de Concepción del Uruguay, donde los pilotos buscaron el mejor resultado posible.

En ese marco, este domingo primero se disputó la serie única en la que participaron todos los pilotos que integran la categoría. El gran ganador de la jornada fue Nicolás Jaime, que se impuso en la batería luego de superar al poleman Thiago Falivene durante la primera vuelta de competencia.

Falivene se retrasó y cayó hasta el cuarto lugar, por lo que lo superaron Francisco Luengo y Fabrizio Maggini, que fueron segundo y tercero en la batería, respectivamente. De esta forma, la final pasó a estar liderada por Jaime, acompañado por Luengo en la primera fila y seguido detrás por Maggini y Falivene.

En la carrera no hubo espacios para las dudas. Jaime dominó de punta a punta y no dejó a nadie acercarse a soñar con el liderazgo. Quien más cerca estuvo de darle discusión fue Luengo, que se quedó con el segundo lugar. El top cinco lo completaron Maggini, Alan Cifré y Esteban Mancuso.

Con estos resultados concluyó la actividad de la segunda final de la temporada y los pilotos ya comienzan la cuenta regresiva para la tercera. El 22 de marzo volverán a competir, pero esta vez en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.