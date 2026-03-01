Rosario Central le propinó un nuevo golpe a Newell’s en el clásico

Central le ganó el clásico a la "Lepra" y lo hunde en la tabla.

Este domingo, la tarde de fútbol del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó con el clásico entre Newell’s y Rosario Central. El estadio Coloso Marcelo Bielsa fue escenario del encuentro entre la Lepra y el Canalla que contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Central tomó la postura de protagonista en el manejo de la pelota y contó así con la primera ocasión de peligro del encuentro. Fue a los siete minutos luego de un pase hacia la izquierda que encontró solo a Julián Fernández. El atacante intentó un centro para Alejo Véliz cuya dirección se fue hacia el arco de la Lepra. Eso forzó al manotazo de Williams Barlasina, que despejó al tiro de esquina.

La Lepra reaccionó y comenzó a contar con sus ocasiones. Una de ellas fue a partir de una buena recuperación de Walter Núñez por la izquierda que terminó transformándose en un avance hacia el área. Una vez de frente a Jeremías Ledesma, el atacante pasó el balón hacia el medio para Ignacio Ramírez, que intentó definir con la presión de Emanuel Coronel que terminó deteniendo el remate.

Y Núñez lo volvió a tener. Esta vez fue tras una recuperación en el mediocampo tras la que Valentino Acuña habilitó la carrera del atacante por la izquierda. Núñez avanzó por la izquierda y luego enganchó hacia el centro para sacar un fuerte remate bajo que dio en el poste. En el rebote, Ramírez esta vez llegó a definir, pero otra vez encontró el cruce de Coronel que envió el balón afuera.

Después de ese inicio frenético, hubo media hora de partido en la que pasó poco y nada. Alguna insinuación o jugada de pelota parada intentó arrimar peligro a las vallas de ambos elencos, pero ninguna con suficiente claridad. Se fueron al descanso en cero.

En el complemento el marcador se abrió rápido. Fue tras un centro de Fernández desde la izquierda tras el que Gastón Ávila, prácticamente en la línea de fondo, bajó la pelota para Ángel Di María. El Fideo definió de volea y venció a Barlasina para estampar el 1-0 parcial y poner en ventaja al Canalla.

Newell’s asumió el protagonismo desde la desventaja, pero no pudo generar ocasiones de peligro. Por el contrario, en muchas oportunidades su defensa quedó mano a mano y sufrió algunas aproximaciones como la de Jaminton Campaz sobre los 28 minutos.

El colombiano, que ingresó por Di María, recibió el pase de Alejo Véliz y sacó un primer remate desde la izquierda que dio en un defensor. En el rebote, el atacante volvió a sacar un disparo, esta vez a colocar, pero el balón se fue desviado por el poste izquierdo.

Esos intentos aislados dieron frutos para el Canalla, que logró el segundo gol a los 36 minutos luego de un tiro de esquina ejecutado por Campaz desde la izquierda. El centro encontró el desvío en el primer palo de Ignacio Ovando, que bajó la pelota para Enzo Copetti. El ex Racing solo tuvo que empujar el balón para anotar el 2-0 parcial.

La Lepra intentó encontrar el descuento, pero no aparecieron jamás los caminos. Además, la chance más clara fue un mano de Luciano Herrera en el que Ledesma ganó el duelo y que de todas maneras fue anulado por offside del atacante ex Defensa y Justicia.

La victoria llevó al equipo de Jorge Almirón a los 14 puntos, con los que ahora está cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B. La Lepra, por su parte, se ubica en el último puesto de la Zona A con dos unidades y además está último en la tabla anual, puesto de descenso directo.

El equipo de Frank Kudelka abrirá la próxima fecha el martes 10 de marzo, desde las 17.30, ante Platense; mientras que el Canalla jugará un día después, el miércoles 11, desde las 17.30 ante Argentinos Juniors.

-SÍNTESIS-

Newell’s 0-2 Rosario Central.



Goles:

6’ST: Ángel Di María.

36’ST: Enzo Copetti.



Formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luca Reggiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera, Ignacio Ramírez y Walter Núñez.

DT: Frank Kudelka.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

ET: ingresó Bruno Cabrera por Armando Méndez (NEW).

13’ST: ingresó Michael Hoyos por Valentino Acuña (NEW).

16’ST: ingresó Jaminton Campaz por Ángel Di María (CEN).

21’ST: ingresó Franco García por Ignacio Ramírez (NEW).

21’ST: ingresó Franco Orozco por Walter Núñez (NEW).

29’ST: ingresó Federico Navarro por Vicente Pizarro (CEN).

30’ST: ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz (CEN).

30’ST: ingresó Gaspar Duarte por Julián Fernández (CEN).

30’ST: ingresó Jerónimo Russo por Gabriel Risso Patrón (NEW).

39’ST: ingresó Guillermo Fernández por Franco Ibarra (CEN).



Amonestados:

26’PT: Valentino Acuña (NEW).

35’PT: Enzo Giménez (CEN).

23’ST: Franco Ibarra (CEN).

31’ST: Emanuel Coronel (CEN).

39’ST: Luciano Herrera (NEW).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Foto: La Capital. Video: Liga Profesional.