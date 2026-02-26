El gran regalo que recibió Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Aunque la distancia los separe, Úrsula Corberó y Chino Darín expresaron su amor en redes sociales y mostraron a sus seguidores cómo se mantienen al tanto de las obligaciones familiares tras la llegada de Dante, su primer hijo juntos.

El hijo de Ricardo Darín se encuentra en Argentina filmando un proyecto que aún no salió a la luz, mientras que Corberó se está ocupando de la crianza del pequeño en Barcelona, lugar donde reside la pareja.

En las últimas horas, la flamante mamá compartió una imagen con Dante en sus brazos y una sonrisa en su cara que traduce a la perfección la felicidad que tiene por su nueva etapa como madre.

Además, mostró una captura de una videollamada que compartió con su pareja, el medio que encuentran para comunicarse cuando están en países distintos.

En la imagen se puede observar cómo el actor le está mostrando “el regalo que los pibes” le hicieron al pequeño Dante: una mini camiseta de fútbol de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi.

La actriz también mostró algunas de las recientes compras esenciales que realizó para su bebé, en lo que parecería ser su futura habitación: una cuna “Stokke Sleepi Mini V3”.

Según la información que confirmó NA, la pieza moderna corresponde a un bebé recién nacido, como lo es Dante, hasta uno de no más de 6 meses. La cuna está valuada en 400 euros.

