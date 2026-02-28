Mas Noticias

Nacionales

Uno por uno, cómo votaron los senadores para que la Reforma Laboral se convirtiera finalmente en ley

28 de Febrero de 2026 - 08:10

Votación en el Senado de la Ley de reforma laboral.

Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, festejó el triunfo afirmando: "Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".

Con 42 votos a favor, 28 votos en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que ya había recibido media sanción en Diputados. Pocos minutos después, en sus redes sociales, el presidente Javier Milei festejó su triunfo: "Histórico. Tenemos modernización laboral". Y luego agregó: "Felicitaciones La Libertad Avanza y aliados".

Por su parte, Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, escribió en su cuenta oficial de X un mensaje a sus seguidores: "Este equipo de senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".

Senadores que votaron a favor de la ley laboral

1- Maximiliano Abad, UCR (Unión Cívica Radical).

2- Bartolomé Abdala, LLA (La Libertad Avanza).

3- Romina María Almeida, LLA.

4- Carmen Álvarez Rivero, LLA.

5- Carlos Omar Arce, FR (Frente Renovador de la Concordancia Social).

6- Ivanna Arrascaeta, LLA.

7- Ezequiel Atauche, LLA.

8- Beatriz Ávila, LLA.

9- Vilma Bedia, LLA.

10- Joaquín Benegas Lynch, LLA.

11- Patricia Bullrich, LLA.

12- Mario Cervi, LLA.

13- Julieta Corroza, NQN (La Neuquinidad).

14- Agustín Coto, LLA.

15- Andrea Cristina, PRO.

16- Carlos Espínola, PU (Provincias Unidas).

17- Flavio Fama, UCR.

18- Enzo Fullone, LLA.

19- Eduardo Galaretto, UCR.

20- Juan Cruz Godoy, LLA.

21- Enrique Martín Goerling Lara, PRO.

22- Gonzalo Guzmán Coraita, LLA.

23- María Victoria Huala, PRO.

24- Luis Alfredo Juez, LLA.

25- Mariana Juri, UCR.

26- Daniel Kroneberger, UCR.

27- Carolina Losada, UCR.

28- Nadia Judith Márquez, LLA.

29- María Belén Monte de Oca, LLA.

30- Agustín Monteverde, LLA.

31- Bruno Olivera Lucero, LLA.

32- María Emilia Orozco, LLA.

33- Juan Carlos Pagotto, LLA.

34- Francisco Paoltroni, LLA.

35- Sonia Rojas Decut, FR.

36- Flavia Royón, SALT (Primero Los Salteños).

37- Silvana Schneider, UCR.

38- Rodolfo Suárez, UCR.

39- Edith Terenzi, CHUB (Despierta Chubut).

40- Mercedes Valenzuela, UCR.

41- Alejandra Vigo, PU.

42- Eduardo Vischi, UCR.

 

Senadores que votaron en contra de la ley laboral

1- Guillermo Andrada, CF (Convicción Federal).

2- Adán Bahl, JUS (Justicialismo).

3- Daniel Bensusán, JUS.

4- Jorge Milton Capitanich, JUS.

5- Lucía Benigna Corpacci, JUS.

6- Eduardo De Pedro, JUS.

7- Juliana Di Tullio, JUS.

8- Anabel Fernández Sagasti, JUS.

9- María Celeste Giménez Navarro, JUS.

10- María Teresa Margarita González, JUS.

11- Alicia Margarita Antonia Kirchner, JUS.

12- Marcelo Néstor Lewandowski, JUS.

13- Carlos Linares, JUS.

14- Cándida Cristina López, JUS.

15- María Florencia López, JUS.

16- Juan Luis Manzur, JUS.

17- Ana Inés Marks, JUS.

18- José Mayans, JUS.

19- Sandra Mariela Mendoza, CF.

20- María Carolina Moises, CF.

21- Elia Esther del Carmen Moreno, FCS (Frente Cívico por Santiago).

22- José Emilio Neder, JUS.

23- Mariano Recalde, JUS.

24- Jesús Fernando Rejal, JSF (Justicia Social Federal).

25- Fernando Aldo Salino, JSF.

26- Martin Soria, JUS.

27- Sergio Uñac, JUS.

28- Gerardo Zamora, FCS.

 

Senadores que se abstuvieron de votar

1- José María Carambia, MSZ (Moveré por Santa Cruz).

2- Natalia Gadano, MSZ.

 

Fuente: Perfil. 

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos