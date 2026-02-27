Ricardo Montaner quiere hacer “su último concierto” en Argentina

Preparándose para su tercer show sold out en el Movistar Arena, el cantante Ricardo Montaner confesó que quiere cerrar su exitosa gira mundial “El último regreso” en nuestro país.

El cantautor dialogó esta tarde con Vero Lozano, para Corta por Lozano, desde el ensayo previo a su recital. Además, habló sobre la fecha que sumó para el próximo 8 de marzo en el Movistar Arena.

“Tú sabes que mi idea, si Dios quiere, es en dos años cuando termine el tour, volver en dos años para rematar, para hacer el último concierto del último regreso. Yo quiero que sea aquí en Argentina”, confesó.

Ante la sorpresa de Lozano, quien confundió el último concierto como “su retiro”, el artista se corrigió con el humor que lo caracteriza: “No, que no me voy. Esa es la misión, pero tengo que ir a trabajar, tengo que ir de gira. Por mí me quedo en Buenos Aires comiendo tortitas negras, muy feliz”.

Dejando en claro su amor por el país, reconoció que “está haciendo vida de casa” durante su estadía en Buenos Aires: “La producción de mi show, la gente de Fénix, me consiguió una casa muy bonita. A mí no me gusta tanto llegar a hoteles, entonces me gusta más hacer vida de casa”.

A su vez, reveló el gesto que tiene su esposa cuando lo acompaña en las giras: “Entonces Marlene viaja con los portarretratos. Me inunda la casa de portarretratos para que yo sienta que no me fui de mi casa”.

Montaner también recordó su paso por el reality La Voz, que lo llevó a tener una gran relación con el país: “Con los viajes que hice viniendo para La Voz, me acostumbré mucho a vivir aquí en Buenos Aires. Así que la paso formidable yo”, aseguró.

Fuente: Noticias Argentinas.