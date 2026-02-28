Nueva donación de órganos favorece a seis personas, dos en emergencia nacional

En la madrugada de este sábado se concretó en el hospital San Martín, de Paraná, una nueva donación multiorgánica que permitió beneficiar a seis pacientes en lista de espera, entre ellas dos en situación de emergencia nacional.

El procedimiento lo llevó adelante el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), organismo dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a profesionales que arribaron desde Buenos Aires: un equipo de la Fundación Favaloro y otro del hospital Italiano, quienes realizaron la ablación de los órganos asignados a sus respectivos pacientes.

Se trata del quinto proceso multiorgánico realizado en lo que va del año en la provincia, al que se suman otros procedimientos de donación de tejidos.

Gracias al gesto solidario de una familia entrerriana que, a pesar del difícil momento que atraviesa, respetó la voluntad positiva de la persona fallecida hacia la donación, seis personas en lista de espera podrán acceder a diversos trasplantes.

En este marco, desde el Ministerio de Salud se destacó la experiencia y el compromiso de todo el personal del hospital, que acompaña cada instancia del proceso de donación, así como la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Paraná, del personal aeroportuario y de las fuerzas policiales, cuyo trabajo coordinado hace posible la concreción de cada operativo.

Finalmente, desde la cartera sanitaria se elevó un especial agradecimiento a la familia donante que, en medio de un profundo dolor, pudo pensar en quienes esperan una oportunidad. En nombre de las personas trasplantadas, de sus seres queridos y de toda la sociedad, manifestaron el reconocimiento y profunda admiración por este acto de enorme generosidad.