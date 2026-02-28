UCR Paraná: la Seccional 12 reivindicó su historia y llamó a recuperar la mística militante

La Unión Cívica Radical de Paraná realizó un acto con fuerte impronta militante en la Seccional 12 “Santa Teresita”, donde se concretó el redescubrimiento de la placa que denomina al comité “René Sonnauillon” y se celebró la puesta en valor de libros de actas históricos que datan del inicio de actividades del entonces Comité 10ª del Brete.

La actividad contó con una nutrida concurrencia de militantes radicales pertenecientes a distintos sectores internos, en una convocatoria que buscó reafirmar la identidad partidaria y rescatar la memoria institucional. Los libros de actas restaurados quedarán expuestos de manera permanente en el salón principal de la sede, como parte del patrimonio histórico de la seccional.

Durante el acto hicieron uso de la palabra la presidenta de la Seccional 12, María Inés Rodríguez, junto a Jorge Berón y Daniel Emery. En sus intervenciones, los dirigentes subrayaron la necesidad de “retomar la mística militante” que identificó al radicalismo y que lo condujo al triunfo electoral de 1983, en el marco de la recuperación democrática argentina.

Asimismo, se expresó preocupación por lo que definieron como una “dispersión ideológica” dentro de la dirigencia, señalando que esa situación atenta contra la identidad histórica del radicalismo.

Al cierre de la jornada, Rodríguez remarcó el sentido político del encuentro: “Recordar y homenajear a los dirigentes y militantes de esos tiempos, de una sociedad que pedía a gritos vivir en paz y en democracia, no fue un acto formal. Respondió a la necesidad de preservar nuestra memoria, de fortalecer vínculos afectivos, reforzar los valores políticos y rescatar la identidad ideológica que nos distinguió en la historia de la República”.