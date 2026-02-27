Villaguay: habilitaron el puente peatonal sobre la ruta 18 en Paso de la Laguna

El Puente peatonal sobre Ruta 18 en Paso de la Laguna quedó habilitado este viernes a la altura del kilómetro 137, a unos 12 kilómetros del acceso a Villaguay, según informó el 17° Distrito de Vialidad Nacional y confirmó la presidenta de la Comuna, Mariel Henchoz.

La apertura permitió que vecinos de Paso de la Laguna pudieran cruzar de manera segura la traza nacional, en un sector donde históricamente se realizaban cruces a nivel. Desde el organismo nacional, precisaron que durante la jornada se habilitó formalmente la pasarela para la circulación peatonal.

Henchoz destacó la importancia del avance de la obra en el actual contexto. “Es muy importante que esté listo para el comienzo de clases”, afirmó la jefa comunal, al remarcar que numerosos estudiantes y familias utilizan ese cruce a diario.

Recomendaciones y cambios en la modalidad de cruce

Desde Vialidad Nacional emitieron una serie de recomendaciones para quienes utilicen la estructura. En primer lugar, indicaron que se deberá circular caminando y evitar el uso de bicicletas o rodados de baja cilindrada sobre la pasarela.

En ese sentido, Henchoz recordó en declaraciones a AP Noticias, que el organismo nacional fue claro en las pautas de seguridad: “Circular caminando y no hacerlo con bicicletas o rodados de baja cilindrada”, transmitió, al replicar las indicaciones oficiales.

Asimismo, se remarcó que por razones de seguridad ya no se deberá realizar el cruce peatonal a nivel sobre la Ruta 18. La medida buscó reducir riesgos en un tramo de circulación vehicular constante y de alta velocidad.

Obra en construcción e inauguración pendiente

Si bien el puente quedó habilitado para su uso, la inauguración formal aún no se concretó. Henchoz explicó a Elonce que “la inauguración no se realiza todavía porque faltan detalles y la obra sigue en construcción”, aunque subrayó que lo central era que el paso estuviera operativo.

La presidenta comunal señaló además que habrá personal de la empresa constructora en el lugar para orientar a los vecinos en los primeros días de funcionamiento. “Lo importante es que el paso está habilitado y habrá dos integrantes del personal de la empresa para guiarlos”, expresó.

Henchoz recorrió la estructura junto a técnicos de la firma responsable, integrantes de la Comuna y vecinos de Paso de la Laguna, quienes acompañaron el proceso y celebraron la habilitación del puente peatonal sobre Ruta 18 en Paso de la Laguna, una obra reclamada por la comunidad para mejorar la seguridad vial en la zona.