El Senado aprobó la Ley de reforma laboral impulsada por Milei

Producto del excelente resultado electoral del 26 de octubre y la cosecha posterior hasta -y pasando- el 10 de diciembre, que dejó un oficialismo libertario con mucha musculatura política, La Libertad Avanza se alzó este viernes con la última de las leyes conseguidas en las dos etapas de este período ordinario. Fue cuando a las 22.35 de este viernes 27 de febrero el Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral, por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, cerrando así un exitoso raid legislativo de este verano 2025/26.

Con la aceptación de la modificación hecha en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero, la reforma laboral se convirtió en el séptimo tema aprobado por el oficialismo en el Congreso con la nueva conformación del mismo.

El texto se aprobó al cabo de una sesión extensa, que arrancó con otro éxito oficialista: la aprobación de la Ley Penal Juvenil, que también fue ley. Ambas leyes formarán parte del discurso del domingo que dará Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario. En el mismo insistirá en autodefinirse como “el presidente más reformista de la historia”, y exhibirá las normas aprobadas en este tiempo como prueba de ello.





Puntos principales

El texto finalmente convertido en ley establece, entre otras cosas, lo siguiente:

-Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

-Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

-Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

-Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

-Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

-Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

-La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.

-En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.

Fuente: Parlamentario.