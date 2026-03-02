Bordet: “El país necesita diálogo, acuerdos y respeto por las instituciones, no descalificaciones permanentes”

El diputado nacional Gustavo Bordet (FdT-Entre Ríos), se refirió al discurso que dio el presidente Javier Milei, este domingo por la noche en la Asamblea Legislativa.

“Más allá de los insultos y el desprecio por la institucionalidad que escuchamos en la Asamblea Legislativa, la Argentina real despierta con una nueva pyme que cierra, con trabajadores que pierden su empleo y con familias que sienten que el sueldo ya no alcanza”, consideró.

“El autoelogio y la grandilocuencia pueden llenar un recinto por unas horas, pero no llenan la mesa de los argentinos ni sostienen el entramado productivo que hoy está en crisis. La violencia verbal no es el camino. La Argentina necesita diálogo, acuerdos y respeto por las instituciones, no descalificaciones permanentes”, contrastó.

El exgobernador de Entre Ríos marcó que este lunes hay “más facturas de servicios que aumentan de manera desproporcionada y menos poder adquisitivo en los hogares. Esa es la realidad que no se resuelve con discursos. Gobernar no es confrontar sin límites. Gobernar es construir certezas, cuidar el trabajo y generar desarrollo”.

Por último señaló que se podrán “tener diferencias profundas sobre el rumbo económico, pero nunca deberíamos perder el respeto por la democracia y por quienes piensan distinto”. “La Argentina necesita menos épica discursiva, y más producción, empleo y un horizonte de estabilidad que devuelva esperanza a su gente”.