UADER convoca en Paraná a los Talleres Culturales gratuitos y abiertos a la comunidad

Se mantienen las propuestas de Escritura Literaria, Tango (Danza), Folklore, Malambo Femenino y Orquesta Escuela de Tango. Además, se suma Música Popular. Comienzan a dictarse desde la segunda semana de marzo.

Como cada año, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) convoca a la comunidad a participar de sus Talleres Culturales gratuitos, que se dictan en Paraná en articulación con instituciones públicas.

A través del Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación, la casa de estudios presenta para este ciclo 2026 la continuidad de cinco propuestas que se desarrollan ya hace varios años; y la novedad de un nuevo taller. En todos los casos, hay cupos limitados. Para algunos se requiere inscripción previa, sin costo, y en otros hay que asistir directamente.

Las propuestas en detalle

El Taller de Escritura Literaria es coordinado por la profesora y escritora Belén Zavallo. Este año se denomina “Esa voz que llevamos dentro” y se dictará en modalidad presencial los lunes de 18 a 19:30, en la Biblioteca Popular del Paraná (Buenos Aires 256). Para quienes no residen en Paraná, se dispone del taller en modalidad virtual, los jueves de 9 a 10:30 (por Google Meet). En ambos casos, no se requiere experiencia previa. Inician lunes 9 y jueves 12 de marzo.

La novedad de este año es la incorporación del Taller de Música Popular "Volviendo Canción". Será coordinado por el músico y profesor Valentín Cosso y está destinado a mayores de 15 años que tengan conocimientos básicos de canto o instrumentos de acompañamiento. El propósito es conformar un ensamble vocal e instrumental. Se dictará los marrtes de 20 a 21:30 en Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó). Inicia el martes 10 de marzo.

El profesor Juan Carlos “Tati” Colombo continuará con sus habituales propuestas vinculadas a la danza, las cuales no requieren experiencia previa ni inscripción (hay que asistir directamente). Por un lado, el Taller de Tango (Danza) será los lunes a las 20:30, en el Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 825, Paraná), en la Sala de Convenciones.

Por otro lado, el Taller de Folklore (Danza) se dictará los martes a las 20:30, en el mismo lugar. Y el Taller de Malambo Femenino convoca para los miércoles a las 21, en la Sala Verónica Kuttel del mencionado centro cultural. En este último caso, hay cupos limitados para ingresar a un ballet ya en funcionamiento. Inician los días 9, 10 y 11 de marzo, respectivamente.

En tanto, el Taller Orquesta Escuela de Tango seguirá con su propuesta de incorporar personas con manejo instrumental intermedio, para abordar el repertorio tanguero en violín, violoncello, contrabajo, piano y bandoneón. Se dictará los miércoles de 19 a 21 en la Biblioteca Popular del Paraná (Buenos Aires 256), bajo la coordinación de César González, Guillermo Trobbiani, Pablo Arcoba, Yamil Isaac y Sedil Toledo. El miércoles 11 de marzo habrá una reunión informativa para nuevos integrantes y la semana siguiente, miércoles 18, comenzará el taller.

