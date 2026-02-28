Premios Goya: los nominados y la presencia argentina con Juan Minujín y la película Belén, de Dolores Fonzi

Dolores Fonzi, con "Belén", y Juan Minujín, son los nominados argentinos a los Premios Goya, que tendrán lugar este 28 de febrero en Barcelona.

Llegan los galardones más importantes de la industria cinematográfica española: los Premios Goya, que se entregarán este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona. Se reconocerán las mejores producciones estrenadas durante 2025.

Entre las favoritas de la noche aparece Los domingos, que lidera las nominaciones con 13 candidaturas, seguida por la aclamada Sirât, con 11 (este filme, coescrito por el argentino Santiago Fillol, tiene dos nominaciones al Oscar). Luego se ubican Maspalomas, con nueve nominaciones; La cena, con ocho; y Sorda, El cautivo y Los tigres, con siete cada una.

La ceremonia también contará con presencia argentina. La actriz y directora Dolores Fonzi compite en la categoría Mejor Película Iberoamericana con Belén.

Por su parte, Juan Minujín fue nominado como Mejor actor de reparto por su trabajo en Los domingos, el filme español dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que encabeza la lista de candidaturas de esta edición.

Además, el guionista argentino Santiago Fillol, junto a Oliver Laxe, aspiran a ser premiados en la terna de Mejor Guion Original por Sirât.

La gala de los Premios Goya se emitirá este sábado 28 de febrero desde las 22 (hora de España) a través de La 1 de RTVE. Además, estará disponible en streaming por plataforma gratuita RTVE Play.

Antes del inicio de la entrega de galardones, desde las 15:25 (hora de Argentina) se podrá ver la tradicional alfombra roja, con la llegada de las figuras del cine, en la señal En Play dentro de RTVE Play.

Los principales nominados a los Premios Goya 2026

Mejor película

La cena — Manuel Gómez Pereira

Los domingos — Alauda Ruiz de Azúa

Maspalomas — Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Sirât — Oliver Laxe

Sorda — Eva Libertad

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa — Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga — Maspalomas

Carla Simón — Romería

Oliver Laxe — Sirât

Albert Serra — Tardes de soledad

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes — La furia

Patricia López Arnaiz — Los domingos

Antonia Zegers — Los Tortuga

Nora Navas — Mi amiga Eva

Susana Abaitua — Un fantasma en la batalla

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan — La cena

Miguel Garcés — Los domingos

José Ramón Soroiz — Maspalomas

Mario Casas — Muy lejos

Manolo Solo — Una quinta portuguesa

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán — El cautivo

Juan Minujín — Los domingos

Kandido Uranga — Maspalomas

Tamar Novas — Rondallas

Álvaro Cervantes — Sorda

