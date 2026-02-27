Airaldi es trasladado a Ezeiza, queda bajo el régimen de presos de “Alto Riesgo” y seguirá el juicio por Zoom

En una resolución emitida este viernes, el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado inmediato de Leonardo Roberto Airaldi al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida se tomó tras la decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de incluir al imputado en el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (SIGPPLAR), en el marco de la denuncia realizada por el condenado en la causa Narcomunicipio, Daniel Celis, sobre un supuesto plan del productor agropecuario de Diamante para matar a funcionarios.

El fallo, firmado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, establece que el traslado debe ejecutarse en un plazo de 24 horas. Airaldi, quien se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, enfrenta cargos por organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, así como por almacenamiento de estupefacientes.

Rechazo a la oposición de la defensa

La defensora Mariana Barbitta se había opuesto fervientemente al traslado, argumentando que la medida afectaría el derecho de defensa, los vínculos familiares y el tratamiento de salud de Airaldi. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos planteos con duros fundamentos. Señaló que el estudio de la defensora se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solo 38 km de Ezeiza, lo que en realidad facilitaría el contacto presencial en comparación con los 264 km que la separaban de Gualeguaychú.

Las juezas indicaron que los hijos de Airaldi residen en Diamante y que el contacto paterno-filial ya se realiza mediante videoconferencias, modalidad que podrá continuar desde su nuevo lugar de alojamiento.

Se ordenó a su vez que el Hospital San Lucas de Gualeguaychú remita una copia de la historia clínica de Airaldi a Ezeiza para asegurar la continuidad de su atención médica.

Juicio inminente y medidas de seguridad

El traslado ocurre a pocos días del inicio del debate oral y público, programado para el martes 3 de marzo de 2026. Debido a su nueva categorización como preso de "Alto Riesgo", el Tribunal dispuso una logística especial para el juicio. Por un lado, Airaldi participará de la mayoría de las audiencias vía Zoom desde el penal de Ezeiza. Por otro, se precisó que solo será trasladado a la sede del Tribunal en Paraná el 17 de marzo de 2026 para su declaración indagatoria y el interrogatorio de identificación.

La Justicia subrayó que la adopción de regímenes de alta seguridad es una facultad exclusiva del SPF y que estas medidas buscan “brindar seguridad a la sociedad” y evitar la comisión de delitos organizados desde el interior de las cárceles, fenómeno que se investiga actualmente en una causa conexa en Gualeguaychú.