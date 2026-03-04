La Caja de Jubilaciones y Entre Ríos en un momento crucial

El contexto económico es acuciante. Las prueban son tan contundentes que el ministro de Economía de la Provincia, Fabián Boleas, no dudó en coincidir con el diputado nacional Guillermo Michel. Entre Ríos, en los dos primeros meses de 2026 dejó de percibir 45.000 millones de pesos. Con los apremios a la vista y tensiones salariales en varios frentes, el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, dio esta mañana un paso importante en un momento crucial para Entre Ríos.

Sin recursos, con escasa recaudación propia y un Estado Nacional que milita y empuja el ajuste, ratificó ante un grupo de gremios la decisión de impulsar una reforma de la caja de jubilaciones y pensiones. En otros términos, cambiar la ley 8732. (Aparentemente nada se dijo de la ley 8707) Es clara la decisión política. Al menos, es lo que se conoce hasta ahora, sigue vigente el reclamo por una deuda histórica que la Nación tiene con Entre Ríos, porque no se transfirió el sistema previsional en los años noventa.

Un poco de federalismo no le hace mal a nadie, queda bien. Y aquella decisión significa que los haberes de un jubilado provincial son un poco mejores que los que paga Nación.

Que haya mejora en envíos de Nación

Ojalá también pueda alcanzar, para Entre Ríos, Frigerio, un acuerdo similar al de su par cordobés, Martín Llaryora, que hace algunas horas pudo duplicar los envíos que hace la ANSES para atender los problemas de su caja de jubilaciones. Parecidos pero diferentes los casos de Entre Ríos y Córdoba en términos de política. El mediterráneo está de punta con el gobierno de La Libertad Avanza y por eso tres diputados cordobeses no se arriman a algunos espacios que interesan a los habitantes de la Casa Rosada. Cuestiones que son tensiones. Todo para tener en cuenta en tiempos en los que está sobrando escasez.

En Entre Ríos

Pero volvamos a Entre Ríos. Está clara la coyuntura. La provincia no puede más que ofrecer montos en negro a sus empleados públicos, por lo que no hay ingresos para las arcas previsionales, ni para la obra social.

De hecho, los salarios pasan a estar congelados, aunque nadie lo diga. Hay que destacar que Frigerio, a diferencia de sus antecesores en el cargo, da un paso y presenta la posibilidad de enviar un texto para discutir en la Legislatura.

Antes fue solo cháchara, como ha revelado el ministro Manuel Troncoso, que recuerda a cada rato sus reuniones con el ex gobernador Gustavo Bordet, cuando el hoy funcionario del Poder Ejecutivo era diputado provincial. Habrá que conocer el texto para saber sobre qué espaldas y bolsillos se recuesta la decisión política de plantear cambios en la normativa provincial.

Hay demasiado claroscuro, hasta ahora. Se machaca hasta el cansancio que las cosas, así como están, no pueden seguir. Es llamativo que ante un desastre de tamaña magnitud no surjan estudios profundos sobre el accionar o falta de accionar de anteriores administraciones.

Hace unos días indicamos en una columna de opinión que debería quedar en claro que los beneficiarios actuales y futuros del sistema previsional entrerriano, ley 8732, no son los responsables de los números de la caja, que en todo caso son víctimas. Habría que profundizar un poquito y separar la paja del trigo.

Se habla de tal manera que parece pecaminoso contar con un haber previsional después de completar los aportes de ley. Seguramente los equipos técnicos que conformen los gremios participantes de una incipiente multisectorial, ayudarán a echar luz. Se hacen necesarias algunas explicaciones. Se podría sumar a la información sobre el destino del endeudamiento público de los últimos años. Es un proyecto de tal magnitud, la reforma previsional, que no puede ser tratado si no es en un ámbito absolutamente transparente, donde quede todo explicado.

A toda la ciudadanía entrerriana, debidamente argumentada cada decisión, cada voto de la Legislatura, cada posición política y gremial.

Podrían hacerse todo en vivo y en directo. Están dadas las condiciones técnicas para que así sea. Que los interesados puedan ver, tal como pasa en el Congreso Nacional, las reuniones de comisión y las sesiones donde se trate el proyecto.

La historia cordobesa

Por estas horas se ha dicho que se tuvo en cuenta, en los trabajos previos, lo que pasó en la provincia de Córdoba, donde la reforma previsional es prácticamente continua.

Es de esperarse que, a diferencia de lo que pasó por allá, en Entre Ríos no se busque algún resquicio para evitar expresiones públicas sobre el tema. El ex gobernador Juan Schiaretti cambió el sistema de cálculo en plena cuarentena. Era difícil movilizarse.

Una avivada muy recordada del actual diputado nacional surgido en la tierra de la peperina. Le metió mano a su sistema y no todo terminó ahí. En aquellos pagos, si hay un aumento a los activos el diferimiento para que llegue una mejora a los pasivos, se elonga algunos meses.

Los resultados no gustaron mucho a los trabajadores cordobeses porque las pensiones tenían un monto a percibir en pasividad del 75 por ciento y se lo llevó al 70. Pérdida.

Además, a los jubilados se les aplicó un nuevo cálculo del sueldo inicial que significó una reducción del seis por ciento real. También se elevaron las edades para acceder al beneficio.

No todo terminó en 2020, el proceso de cambios sigue, siempre hablando de fortalecer la solidaridad y sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y reducir el déficit provincial creciente.

No hace demasiado, en diciembre de 2025 el actual gobernador hizo reformas a la ley y los reglamentó para festejar la navidad. Creó un bono no remunerativo, descuentos a los activos y cambió un denominado aporte solidario.

Hizo un mensaje por la cadena televisiva provincial y resaltó que la caja de jubilaciones de Córdoba arrastra desde hace años un problema estructural de déficit que viene de gestiones anteriores de distintos signos políticos.

Hoy Nación (hoy 4 de marzo de 2026) le empieza a mandar más dinero, pero parece que no alcanza. Todo esto será parte, seguramente, de la información de análisis de los que se ocupen de tremenda reforma en la tierra de Justo José de Urquiza. Córdoba y Entre Ríos, integrantes de la Región Centro, con cuestiones que diferencian, con otras en común. Hoy parece ser un día a tener en cuenta, un punto de partida. Pero habrá que esperar, algún sector político dirá que todo a su medida y armoniosamente, otros, vaya a saber.

Es interesante seguir en detalle todo lo que pasó y pasa en Córdoba. Lo ideal sería hacer una nueva ley que sea duradera en el tiempo y no estar modificándola cada lustro, como pasa en la docta.

Las cosas no son tan fáciles, porque han informado que, en el código tributario de 2026 de Córdoba, además de las reformas del pan dulce, se facultaría al poder Ejecutivo provincial a incrementar las alícuotas de aportes personales hasta un cuatro por ciento. Esto podría ser aplicado desde diciembre de 2027. Abriendo el paraguas con tiempo.

Actuar de una vez por todas

“El contexto explica las decisiones”, una definición antológica de Frigerio, que apenas asumió debió hacer frente a una deuda millonaria en dólares tomada por la gestión anterior. Justamente hoy está trabajando en cambiar el perfil de lo que planificó la gestión de Gustavo Bordet, que no actuó demasiado en relación a la Caja de Jubilaciones. Si lo hizo, no se notó, al menos en los resultados.

La actual administración siempre dijo que se retomó un trabajo con la ANSES para hacer auditorias y mejorar ingresos. ¿Hay alguna responsabilidad penal en no haberlo hecho? ¿O solo da para el reproche político?

Cuando el actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, empezó a caminar la provincia presentó un crudo diagnóstico. Hasta hizo un proyecto de ley que ante la falta de acompañamiento fue archivado.

Movilizó entonces a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que mostró su discrepancia. No hay que olvidarse que es encabezada por un ex convencional Constituyente del año 2008. La Asociación de Trabajadores del Estado también se opuso. Habrá que ver que pasa ahora, si esas posiciones se mantienen.

En agosto de 2024 escribimos una nota en la que recordamos algún encuentro del ex gobernador Gustavo Bordet, en el año 2016, con legisladores nacionales entrerrianos, hablando en torno a la necesidad de lograr que la ANSES realice compensaciones por no haber transferido la Caja a la órbita nacional.

No pasó demasiado y el gobernador Rogelio Frigerio presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La fiscalía de Estado que comanda, desde hace bastante, Julio Rodríguez Signes monitorea las acciones que apuntan al recupero de 154.000 millones de pesos.

En los noventa Entre Ríos no entregó la caja al Estado Nacional y encaró una reforma propia. La suscribió el ex gobernador Mario Moine. Modificó la ley 5730, de 1975 cuando nació un régimen de jubilaciones para los empleados provinciales. En aquellos años Carlos Menem apuntaba a eliminar los sistemas solidarios, se sentía muy atraído por los sistemas de capitalización.

La legislatura provincial cambió una norma que llevaba décadas, en modo entrerriano lo hizo y parió la hoy tan elogiada 8732. Debates calientes, movilizaciones importantes siempre rodearon a este tema de la caja de jubilaciones. Los noventa fueron tensos, confusos, olvidables, dolorosos. Los acuerdos eran difíciles. La Legislatura llegó a un consenso y ahí nomás el Poder Ejecutivo que vetó 13 artículos. Corría 1993.

Los libros de sesiones nos dicen que el legislador dejó en claro que cada década había que revisar un sistema. Sí, cada diez años.

Al comenzar a aplicarse tenía 24600 beneficiarios contra un total de 40727 activos que hacían sus aportes. En 2003, al cumplirse los diez años de la resistida reforma, había 32200 jubilados y poco más de 46000 aportantes.

Hoy podemos decir que hubo uno que otro olvido en eso de las revisiones. En 2003 el déficit del sistema jubilatorio había crecido el 120 por ciento en relación al registrado en 1999 y así sucesivamente.

La odiosa armonización y sus mentores

Decir caja de jubilaciones es decir sensibilidad, es un denominador común. Los que siempre vivieron en esta provincia lo tienen claro. Parte de debates electorales, de tires y aflojes. Amar y resistir siempre pensando en el organismo con sede central en calle Andrés Pazos de la capital entrerriana.

En la cuestión de resistir uno de los hitos relevantes de la defensa del sistema solidario lo constituyó la resistencia a la aplicación de un convenio que en 2008 firmó el entonces gobernador Sergio Urribarri con quien presidía la ANSES, Amado Boudou.

El 17 de octubre del año 2008 (una fecha especial) se firmó un convenio entre Nación y provincia en el que quedó plasmado el compromiso de armonizar la normativa entrerriana con el sistema nacional, “convergiendo a las leyes nacionales vigentes en materia de seguridad social”.

Lisa y llanamente significaba ir hacia la eliminación del 82 por ciento móvil. El gobierno nacional de entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, aprobó el convenio de armonización a través del decreto 2100 de aquel año, que también firmaron Sergio Massa y Carlos Tomada.

Hasta que el texto aparezca

El presente es complejo, tanto que pone en el mismo lugar -al menos en un tema- a un ministro y un diputado nacional de partidos políticos distintos. No hay recursos y es tiempo de ocuparse. Basta de esa Cháchara comentada por Troncoso.

Reiteramos, está todo a disposición par que se haga todo en vivo y en directo, con la participación de todos los involucrados en un tema de altísima sensibilidad.

En 2023 el déficit fue de ciento veinticuatro mil millones. En términos porcentuales (ingresos vs. egresos) significa el 41,22 por ciento. Hay un déficit creciente y los ingresos de la provincia (propios y por coparticipación) caen en términos reales. Boleas y Michel siguen los números minuto a minuto, más allá de las digresiones técnicas de otros observadores.

Reiteramos lo dicho en 2024: habrá que encontrar una salida a la entrerriana. Esperar que el Estado Nacional mande a Entre Ríos más fondos, como a Córdoba y que la Corte Suprema con “sus tiempos”, emita un fallo.

(*) Con textos ya publicados en Revista Análisis 1151, junio de 2024. Y de la nota Buscando una salida para el sistema previsional, en el digital de Análisis el 29 de agosto de 2024.