Vaporeso dio a conocer su agenda de marzo con propuestas musicales y literarias

La librería Vaporeso anunció el lanzamiento de su programación cultural para el mes de marzo, marcando el inicio de una serie de actividades que se desarrollarán de manera regular durante todo el año en su sede (Nogoyá 324). Con la idea de habitar el espacio de la librería más allá de la venta de libros, los organizadores diseñaron una grilla que integra música en vivo y debates literarios con gastronomía.

El cronograma de actividades iniciará formalmente el sábado 14 de marzo a las 20 con la realización de "Session vol. 4", una noche dedicada a la música en vivo en el patio de la librería. En esta ocasión, se presentará un trío compuesto por Shirley Warlet en voz, Cacho Hussein en guitarra y Luli Molinas en contrabajo, que ofrecerán un repertorio de jazz y bossa nova. La propuesta se destaca por su carácter políglota, ya que los músicos interpretarán composiciones en inglés, francés y portugués. Para complementar la velada, la librería dispondrá de un menú especial de comidas y tragos. Debido a las dimensiones del patio y para asegurar una correcta atención, es necesario realizar reservas previas comunicándose al teléfono 343 4162690 o mediante la cuenta de Instagram (@somosvaporeso).

Posteriormente, el viernes 20 de marzo a las 20, la librería será sede de "Mesa encendida", un evento que propone conversaciones sobre literatura en una jornada que contempla una degustación de picadas caseras y copas de vino, mientras se desarrolla una charla abierta bajo la luz de las velas y música de fondo. Al tratarse de una propuesta que incluye servicio gastronómico, los cupos son limitados y los interesados deben realizar la inscripción a través del 343 4162690 o mediante Instagram (@somosvaporeso).

La programación del mes concluirá el jueves 26 de marzo a partir de las 19 con la denominada "Tardecita de vinilos", que contará con la participación del DJ Andrés Cupido. El evento estará centrado en la escucha de discos analógicos, con una selección orientada al latin groove y otros ritmos. Esta actividad es la única de la agenda que cuenta con entrada libre y gratuita y no requiere de reserva previa.