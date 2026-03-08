Una fantástica reacción, lo más destacado de Colapinto en Australia

El argentino sufrió una penalización en la largada que o atrasó en la carrera.

Este domingo por la madrugada se desarrolló la primera carrera correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y Franco Colapinto consiguió un 14° lugar. Tras la carrera llegó el momento de las reflexiones sobre lo ocurrido durante la competencia y el argentino quedó con cuestiones a analizar.

El pilarense completó una destacada maniobra en la largada que impidió que sufriera un grave accidente. Esto se debe a que cuando se encontraba en plena aceleración se encontró con el auto de Liam Lawson completamente detenido sobre la pista. Un volantazo del argentino hacia la derecha para luego recuperar la cuerda permitió que pueda seguir en competencia.

Lo que no pudo evitar el argentino es la sanción que recibió poco después por un fallo de cálculo de su equipo. Los comisarios deportivos consideraron que hubo una infracción en la largada por lo que debió completar un stop and go. Esto quiere decir que debía ingresar a boxes, detenerse durante 10 segundos sin recibir asistencias y luego regresar a pista. Esto lo envió automáticamente al último lugar.

El ingeniero Stuart Barlow le explicó al argentino que fue una infracción en la línea de salida por parte de los ingenieros. Esto se debe a que colocaron mal el auto en el cajón de salida. Sobre la sanción recibida, el argentino dijo: “Me pusieron un stop and go, es una locura. Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar, todavía no entendí bien qué pasó, no hablé con ellos. Son cosas para trabajar y mejorar”, dijo.

Sobre la maniobra inicial valoró: “Estuve muy cerca de quedarme tirado en plena recta. Por suerte terminé la carrera, los reflejos estuvieron bien”. Además fue optimista en miras hacia el futuro, ya que consideró que el ritmo de carrera logrado fue superior al de la clasificación.

“Fue un día largo, es difícil en general. He hecho una buena largada, después nos complicamos con todo eso, pero creo que pronto vamos a estar más fuertes”, vaticinó.