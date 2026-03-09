El actor paranaense Mauricio Dayub protagonizó un divertido momento con Mirtha Legrand en televisión

El actor y director teatral Mauricio Dayub, nacido en Paraná, fue protagonista de un momento distendido durante su participación en la mesa televisiva de Mirtha Legrand, donde una pregunta con picardía de la conductora generó risas y complicidad en el estudio.

Durante la emisión del programa, la conductora se interesó por la vida personal del actor y comenzó destacando a su esposa, Paula, escritora y exmodelo. “Tu mujer es muy bonita”, comentó Legrand antes de lanzar una de sus clásicas chicanas: “¿Y cómo te eligió a vos?”.

Lejos de incomodarse, el artista entrerriano respondió con humor: “Es una de las preguntas que yo me hago todas las noches, Mirtha. Todas las noches”, frase que provocó carcajadas entre los invitados y el público presente.

Además del intercambio distendido, Dayub también habló sobre su carrera y los proyectos teatrales que lo mantienen activo en la escena nacional. El actor es una de las figuras destacadas del teatro argentino contemporáneo y autor de obras reconocidas como El Amateur, además de protagonizar durante años el unipersonal El Equilibrista.

Fuente: TN.