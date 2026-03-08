La Sinfónica de Entre Ríos presentará dos grandes obras del romanticismo musical en La Vieja Usina

Será este sábado 14 de marzo a las 20, en La Vieja Usina, en calle Gregoria Matorras 861, Paraná. Organiza la Secretaría de Cultura provincial con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik y la dirección invitada de Yeny Delgado, el programa contará con la solista Lucrecia Mauro, pianista paranaense, y la participación especial del concertino de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Raúl Vallejos. Se interpretarán el Concierto para Violín, Piano y Cuerdas de Félix Mendelssohn y la Sinfonía No. 3 Op. 90 de Johannes Brahms.

Sobre Yeny Delgado

Es Licenciada con Título de Oro en Dirección Orquestal por la Universidad de las Artes de La Habana y actualmente se desempeña como Directora Titular y Artística de la Orquesta Estable de Tucumán. Su formación incluye estudios con maestros como Claudio Abbado y Luis Gorelik, además de diversos posgrados realizados en Chile, México, Brasil y Argentina. A lo largo de su carrera, ocupó la titularidad de la Orquesta Sinfónica de Matanzas en Cuba y dirigió la Orquesta Sinfónica de Salta entre 2008 y 2022. Como directora invitada, ha estado al frente de importantes agrupaciones como la Filarmónica de Buenos Aires, la Sinfónica Nacional de Argentina y diversas orquestas de Chile, Brasil, Uruguay y México. Su labor ha sido distinguida por Radio Nacional Clásica como “Directora Consagrada” y por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 2023. Además, fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil de Matanzas, fomentando el desarrollo de nuevas generaciones de músicos. Es miembro del Movimiento Internacional Women Conductors y del Proyecto de Desarrollo de la Música Sinfónica. La crítica especializada ha elogiado su dirección inteligente, firme y su capacidad para lograr la medida exacta en sinfonías complejas. Para el año 2026, mantiene compromisos artísticos como invitada en orquestas de Brasil, Chile, Argentina y Cuba.

Yeni Delgado.

Acerca de Lucrecia Mauro

Nacida en Paraná, se formó musicalmente en la Escuela de Música Profesor Constancio Carminio, donde egresó en 2005 como Profesora Superior de Música en la especialidad de piano. Actualmente se desempeña en dicha institución como docente de Piano, Música de Cámara y Correpetición, siendo además discípula de la maestra Nidia Koppisch. Su perfeccionamiento pianístico incluye cursos con destacados maestros como Pía Sebastiani, Mónica Kosachof e Iván Cítera, entre otros. Ha desarrollado una intensa actividad como solista y en recitales de música de cámara en diversas ciudades de Argentina, incluyendo Paraná, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Desde 2008 y 2009 ejerce la docencia en las cátedras de piano y música de cámara de la Universidad Adventista del Plata y la Universidad Nacional del Litoral. En su trayectoria como solista, destacan sus actuaciones junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos bajo las direcciones de Luis Gorelik y Francisco Varela. También fue invitada a actuar con la orquesta del Centro del Conocimiento en Posadas y formó parte de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe tras obtener el puesto por concurso. En el presente año, participó de una gira de conciertos del Centro de Estudios Pianísticos de Barcelona, presentándose junto a la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música.

Trayectoria de Raúl Vallejos

Raúl Vallejos inició su formación bajo la dirección de Roberto Benítez y perfeccionó sus estudios con maestros como Ljerko Spiller y José Bondar. A lo largo de su carrera, ha integrado diversas agrupaciones y conjuntos de cámara en las principales provincias argentinas y en Paraguay. Como solista, se ha presentado junto a las orquestas sinfónicas de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes.

Entre sus distinciones destacan el primer premio del Mozarteum en 1986 y el Concurso Nacional de Jóvenes Solistas en 1993. Su trayectoria internacional incluye giras por Europa con el grupo de tango “El Arranque” y actuaciones en Italia junto al Santa Fe String Quartet. Además, desarrolló una intensa labor nacional e internacional con el Gabriel De Pedro Quinteto y recibió el Premio Máscaras en 2017. En la actualidad, se desempeña como concertino de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. También ocupa el rol de concertino en la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música de la UNL.