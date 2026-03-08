Tragedia en la Ruta Nacional 12: una joven falleció tras un siniestro vial entre una camioneta y una moto

El siniestro vial se produjo esta madrugada en inmediaciones del kilómetro 365,5 de la RN 12. La acompañante de la moto falleció.

Una joven de 25 años perdió la vida en la madrugada de este domingo tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción del Departamento Nogoyá. El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana, a la altura del kilómetro 365,5, según informaron desde el Puesto de Control Vial Nogoyá.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, el choque involucró a una camioneta Ford F100 conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de Hernández, y una motocicleta Brava Altino 150, guiada por una persona de 23 años, también con domicilio en esa misma localidad.

La moto era ocupada además por una acompañante, identificada por las autoridades como Agustina Rojo, de 25 años, oriunda de Bella Vista, Provincia de Corrientes.

Según la posible mecánica del siniestro, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por la Ruta 12 -desde Nogoyá hacia Hernández- cuando por causas que se investigan la camioneta impactó desde atrás a la motocicleta. A raíz del fuerte choque, los dos ocupantes del rodado menor fueron despedidos sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, la joven Rojo falleció en el lugar. En tanto, el conductor de la moto fue trasladado al nosocomio de Hernández para su atención médica, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. Por su parte, el conductor de la camioneta tampoco sufrió heridas.

Las autoridades realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo. Personal policial y judicial trabajó en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del hecho.