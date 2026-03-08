El diputado Silvio Gallay impulsa una reforma de la ley vinculada a los profesionales de la Salud provincial

Con la intención de modernizar el sistema sanitario provincial, autoridades legislativas avanzan en la redacción de un proyecto de ley que busca regularizar la situación de los profesionales de la Salud en Entre Ríos.

La iniciativa surge para dar respuesta a un reclamo añejo y otorgar, finalmente, un marco normativo sólido a condiciones laborales que históricamente han funcionado por fuera de la legislación vigente.

“El proyecto -que ya cuenta con un borrador avanzado- contempla la modificación de normativas para adaptar el sistema de salud a las necesidades actuales. Entre los puntos centrales se encuentran el sinceramiento de la carga horaria, la optimización del sistema de concursos y la incorporación formal a la Ley 9.892 de aquellos profesionales que hoy se encuentran bajo la modalidad de decreto”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

Al respecto, el diputado Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud, destacó la importancia de abordar problemáticas que fueron postergadas por gestiones anteriores. “Estamos avanzando en sincerar la carga horaria de los profesionales de la salud, una discusión que nadie se animó a dar en mucho tiempo”, afirmó el legislador, subrayando que el objetivo final es “ordenar y garantizar derechos”.

En relación al alcance de la medida, Gallay diferenció el espíritu de la norma de las negociaciones paritarias: “Hay quienes pretenden instalar una discusión salarial que no corresponde en este marco; aquí estamos discutiendo cuántas horas debe trabajar un profesional cuando elige trabajar con el Estado”.

Desde la Legislatura informaron que se mantendrá abierta la ronda de consultas para que los sectores involucrados puedan realizar sus aportes. El objetivo es que el documento base, “fruto del consenso y el intercambio técnico”, garantice estabilidad laboral y una implementación efectiva una vez que se inicie su tratamiento en comisión.