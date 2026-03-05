Concepción del Uruguay: no abre el Profesorado de Filosofía y hay incertidumbre por otras carreras

Imagen de archivo de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, cuya comunidad educativa está preocupada por el cierre de carreras.

La Escuela Normal de Concepción del Uruguay no abrirá en 2026 el primer año del profesorado de enseñanza secundaria en Filosofía, pese a que alrededor de 40 estudiantes se habían inscripto para comenzar la carrera. La decisión, que todavía no fue anunciada oficialmente por las autoridades educativas provinciales, ya habría sido transmitida de manera informal al equipo directivo de la institución, generando malestar y preocupación en la comunidad educativa.

El dato resulta especialmente significativo porque se trata del único profesorado público de Filosofía existente en la región del río Uruguay, lo que lo convierte en un espacio clave para la formación de docentes destinados a escuelas secundarias de distintas localidades entrerrianas.

Desde el año pasado, la posibilidad de cierres o suspensiones de carreras venía generando inquietud en institutos de formación docente de la provincia. El tema incluso motivó movilizaciones y pronunciamientos de comunidades educativas en varias ciudades, luego de que autoridades educativas anticiparan un reordenamiento de la oferta académica de cara a 2026, un ajuste en realidad, destinado reducir costos. En ese contexto, distintos sectores advirtieron sobre el enorme impacto que ese ajuste tendría en el sistema de formación docente provincial.

Incertidumbre sobre otras carreras

La situación no se limita al profesorado de Filosofía. En el Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal también se había abierto una preinscripción para una nueva carrera, el Profesorado en Economía, propuesta por las autoridades educativas, pero hasta el momento no está confirmado si se abrirá durante el ciclo lectivo 2026. La incertidumbre llama la atención además porque también esta carrera hay numerosos interesados (otros 40 pre-inscriptos), consignó El Miércoles Digital.

A esto se suma que las otras dos carreras que actualmente se dictan en la institución —el Profesorado en Ciencias de la Educación y el Profesorado en Educación Tecnológica— tampoco cuentan todavía con confirmación oficial sobre la apertura de sus nuevos primeros años.

Esa falta de definiciones ya comenzó a tener consecuencias en la organización académica. Según comentaron desde el instituto, el curso introductorio que debía comenzar el próximo lunes 9 de marzo fue postergado, justamente por la falta de certeza sobre qué carreras serán las que iniciarán efectivamente sus actividades. Por ahora no se informó una nueva fecha de inicio.

Expectativa por definiciones

La Escuela Normal de Concepción del Uruguay posee una larga tradición en la formación docente y constituye uno de los espacios históricos de educación superior de la región. Por esa razón, cualquier modificación en su oferta académica genera repercusiones en la comunidad educativa local, destacó El Miércoles Digital.

En particular, la decisión de no abrir el ingreso al profesorado de Filosofía —aun con decenas de estudiantes interesados— abre interrogantes sobre el futuro de la formación docente en la región y sobre el lugar que ocuparán determinadas disciplinas dentro de la planificación educativa provincial.

Una tradición filosófica en la ciudad

La noticia adquiere mayor relevancia si se considera la tradición filosófica que caracteriza a Concepción del Uruguay. El profesorado de Filosofía de la Escuela Normal fue creado a comienzos de la década de 1960 y desde entonces formó generaciones de docentes que luego se desempeñaron en escuelas secundarias de distintas ciudades de Entre Ríos. A lo largo de esas décadas, la carrera se consolidó como el único espacio de formación filosófica pública de la región.

Esa presencia también se reflejó en la vida cultural de la ciudad. En los últimos años, por ejemplo, las Jornadas de Filosofía del Río Uruguay se consolidaron como un espacio de encuentro académico y de divulgación del pensamiento, convocando en cada edición a especialistas de distintas universidades y a un público numeroso que participa activamente de las conferencias y debates, señaló El Miércoles Digital.

El interés que despiertan esas actividades suele ser mencionado como un rasgo particular de la ciudad, donde la filosofía ha tenido históricamente una presencia visible en la vida educativa y cultural.