El Cuarto Soda realizará un show homenaje en el Teatro 3 de Febrero

La agrupación El Cuarto Soda arribará a la ciudad de Paraná este sábado 14 de marzo para brindar un concierto en el Teatro 3 de Febrero a partir de las 21. Este espectáculo se encuentra inspirado en "Me Verás Volver", el histórico regreso de Soda Stereo ocurrido en el año 2007, una gira que marcó generaciones y que quedó registrada en discos que hoy son parte esencial de la historia del rock en español. La presentación propone revivir la energía y la estética de aquel tour que culminó con estadios colmados, recreando el legado de los álbumes fundamentales que nacieron de ese reencuentro ocurrido hace casi dos décadas.

El show busca recrear con fidelidad el sonido original de la banda liderada por Gustavo Cerati. La propuesta de El Cuarto Soda se basa en lograr un sonido preciso y una potencia escénica que, en conjunción con la voz de Brian Tolenti, líder de la banda tributo, se consiga una interpretación fiel a la esencia de las canciones.

La banda está integrada por Brian Tolenti en voz y guitarra, Diego Sánchez en bajo y coros, Gabriel Muscio en batería y percusión, y Gonzalo Lorenzo en teclados y coros. A lo largo de su trayectoria, el grupo se consolidó como uno de los homenajes más destacados a la obra de Soda Stereo, recorriendo diversos escenarios del país.

Las entradas se encuentran disponibles de manera virtual a través de la plataforma Gradatickets o de forma presencial en la boletería del Teatro 3 de Febrero.