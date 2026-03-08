Desarticulan una fiesta clandestina en Paraná: un detenido armado y disturbios durante el operativo

Un operativo policial desplegado durante la madrugada de hoy permitió desarticular una fiesta clandestina en la ciudad de Paraná, detener a un joven armado y secuestrar una pistola con municiones. El procedimiento se produjo luego de una denuncia por amenazas calificadas y derivó además en disturbios que dejaron como saldo daños en un móvil municipal.

El hecho se registró alrededor de las 5:40 en la zona de Ameghino y una Cortada sin nombre -entre Cortada 229 y otra arteria sin denominación-, donde funcionaba un evento no autorizado en un reconocido local.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó a partir de la denuncia de una mujer domiciliada en el barrio Mosconi Viejo, quien manifestó haber sido amenazada por un hombre armado mientras participaba de la reunión. A partir de ese testimonio se coordinó un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría Quinta, otras dependencias de la Jefatura Departamental, el Grupo Especial (GEP), personal del 911 y funcionarios públicos de la Municipalidad.

Cuando los uniformados iniciaron la desconcentración del evento, observaron a un joven que intentaba entregar una bolsa a una mujer. La maniobra despertó sospechas y motivó su inmediata identificación. Al revisar sus pertenencias, los efectivos constataron que llevaba un arma de fuego.

Se trataba de una pistola calibre .22 marca Bersa, modelo 64, con un cargador y ocho cartuchos, uno de ellos en recámara. El sospechoso -un joven de 19 años domiciliado en la zona de Balbi e Islas Orcadas del Sur- fue reducido y separado del resto de los asistentes.

En ese momento la situación se tornó tensa. Varias personas presentes intentaron entorpecer el procedimiento y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contundentes contra el personal policial y municipal. Para dispersar a los agresores, los uniformados utilizaron armamento provisto con cartuchería AT.

Como consecuencia de los incidentes, un móvil de la Municipalidad de Paraná sufrió la rotura del parabrisas tras recibir el impacto de una piedra. No se reportaron policías ni agentes municipales lesionados.

El fiscal interviniente, Cristián Giunta, dispuso la detención del joven por el supuesto delito de amenazas calificadas, además de su traslado a la Alcaidía de Tribunales, previo examen médico y verificación de antecedentes.

En el procedimiento también se secuestraron efectos personales, un teléfono celular y otros elementos que quedaron a disposición de la justicia mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho.