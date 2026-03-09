Mujeres en el Walsh: un ciclo para debatir la coyuntura actual desde las voces femeninas

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos dio a conocer la realización de "Mujeres en el Walsh", un ciclo de encuentros que se desarrollará durante los jueves de marzo a las 18 en el Auditorio Rodolfo Walsh, ubicado en calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná. La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Extensión y Cultura de la unidad académica y el Protocolo frente a la violencia sexista de la UNER, con el objetivo de generar un espacio de diálogo que ponga en relación la agenda feminista con las memorias y las luchas por los derechos humanos.

El cronograma de actividades para el jueves 12 contempla la presentación del libro titulado Educación Sexual Integral para libertarios, una obra colectiva publicada por la editorial La Hendija en 2025. El panel de presentación contará con la participación de la compiladora Geraldina Pereyra, junto a Emma Clementi, Natalia Luna y Maximiliano Suárez, quienes integran el grupo de autores que aportaron sus perspectivas al texto. Según los fundamentos de la obra, este libro surgió como una herramienta de resistencia y respuesta frente a la demonización de las luchas feministas y el desfinanciamiento de políticas públicas, planteando que la ESI, además de ser un contenido escolar, es un espacio desde el cual se disputan los sentidos de la democracia, los afectos y las identidades.

El contenido del libro reúne escritos de docentes, investigadores y militantes, entre los que figuran Carolina Pecznik, María Soledad Beato, Mariana Maurer, Valeria Delorenzo, Ariel Sanabria, Inti Siczek, Darío Alfredo González y María Victoria Cau. Los autores elaboraron sus aportes desde la experiencia en el aula y la academia para señalar cómo avanzan la censura y la persecución moralista en el contexto actual, buscando hacer visible lo que se pretende ocultar mediante discursos de odio o recortes en fondos para investigación.

La jornada cerrará con una intervención artística a cargo del grupo Las Paganas en el mismo auditorio.

La agenda del ciclo continuará el jueves 19 de marzo con la presentación de la serie de podcasts denominada Botones. Esta producción sonora fue realizada por el colectivo Trinchera Feminista y será comentada por María Eugenia Sarli y Antonella Capellacci, integrantes de dicha organización.

Las actividades serán libres y gratuitas.