Tras la polémica, Julián Santero firmó la victoria en Viedma

Este domingo hubo acción correspondiente al Turismo Carretera. La segunda fecha disputó en el autódromo de Viedma sus series clasificatorias y la carrera final que cerró la actividad del fin de semana.

En las series el primer ganador fue Julián Santero, que luego de firmar la pole position acabó quedándose también con una serie en la que Mauricio Lambiris lo presionó desde atrás en todo momento.

La segunda batería fue para Elio Craparo, que también aguantó el liderazgo desde el arranque y no se movió del primer puesto, seguido por Andrés Jakos.

Y en la tercera serie, Mariano Werner no pudo sostener lo obtenido en la clasificación. Luis Di Palma aprovechó en la largada y aguantando por afuera consiguió arrebatarle el primer puesto. Josito aguantó y lideró la serie seguido por Werner, aunque al paranaense lo recargaron por una infracción técnica y quedó en el tercer lugar, por lo que Tobías Martínez fue el escolta.

Luego llegó el turno de la final. Desde la largada nadie pudo hacer nada con Santero, que dominó la competencia de punta a punta y completó las 25 vueltas antes que nadie. El piloto de Mendoza fue imparable y seguido desde cerca por Elio Craparo y desde un poco más lejos por Mauricio Lambiris.

Para los entrerrianos no fue un buen fin de semana. Mariano Werner ingresó a los boxes a cambiar los neumáticos en la décima vuelta y eso lo retrasó notablemente respecto al desarrollo de la competencia. Él terminó 27°, mientras que Nicolás Bonelli acabó en el 40° lugar.

La categoría continuará con su actividad el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el autódromo de Neuquén.