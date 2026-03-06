Show y Redes

Shakira y Beéle lanzan colaboración con ritmo caribeño

06 de Marzo de 2026 - 18:39

Shakira.

Shakira no tiene descanso. Tras una exitosa gira donde recorrió Latinoamérica y Estados Unidos, la colombiana lanzó una explosiva colaboración con el artista Beéle con sonidos típicos de la cultura del Caribe colombiano, específicamente de Barranquilla.

La canción estrenada el pasado 4 de marzo se llama “Algo tú”, disponible en las distintas plataformas audiovisuales.

El nuevo proyecto musical de la barranquillera habla sobre un nuevo amor o el comienzo de una relación que se vive con ligereza y sin complicaciones, exclamando la frase “Que fluya” como lema dentro del amorío.

La canción vino acompañada de un video musical que, aunque no cuenta con la participación de ninguno de sus protagonistas, ya casi alcanza el millón de reproducciones en Youtube. 

 

Fuente: Noticias Argentinas. 

