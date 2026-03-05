El intendente de Mansilla acompañó la apertura de sesiones ordinarias en Rosario del Tala

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Jesús Pasinatto, acompañó la apertura de las sesiones ordinarias del período 2026 del Concejo Deliberante de Rosario del Tala, encabezada por el intendente Juan Ramón ‘Pepe’ Medina.

Durante la jornada, Medina brindó su mensaje anual ante autoridades, concejales y vecinos, donde realizó un repaso de la gestión municipal y planteó los principales desafíos para este nuevo período de trabajo.

En ese marco, Pasinatto destacó “la importancia de acompañar estas instancias institucionales y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos entre las localidades del departamento Tala, trabajando de manera conjunta por el desarrollo y el bienestar de la región”.