La boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares reunió a Mauricio Macri y al paranaense Javier Ortega Desio

La influencer Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebraron su boda en una fiesta que reunió a familiares, amigos y figuras conocidas. Entre los invitados estuvo el expresidente Mauricio Macri, cuyo desenfadado baile durante la celebración se volvió viral en redes sociales.

En distintos videos que circularon tras el evento se lo vio al exmandatario participando con entusiasmo en la pista de baile, sumándose al clima festivo de la noche. Las imágenes fueron compartidas por invitados y rápidamente captaron la atención en plataformas digitales.

Emily Lucius, Rodrigo Valladares y el paranaense Javier Ortega Desio.

Entre los familiares presentes también estuvo el rugbier Javier Ortega Desio, nacido en Paraná, quien asistió junto a su esposa Belu Lucius, hermana de la novia. El deportista entrerriano, exintegrante del seleccionado argentino de rugby, forma parte del círculo cercano de la familia y acompañó a la pareja durante la celebración.

La boda reunió a numerosos invitados del ámbito del espectáculo, el deporte y el entorno familiar de los novios, en una fiesta marcada por la música, el baile y varios momentos que luego se replicaron en redes sociales.

El casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares ya había generado expectativa en los días previos, y finalmente se convirtió en uno de los eventos sociales comentados del fin de semana, tanto por la presencia de figuras públicas como por las imágenes que se difundieron de la celebración.

