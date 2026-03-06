Gerardo Romano fue víctima de una tentativa de estafa virtual

El actor Gerardo Romano sufrió un intento de una estafa virtual que lo obligó a retirarse abruptamente y suspender su obra El Secreto, en Mar del Plata, el pasado jueves. Según el relato, una persona se hizo pasar por su hija y le exigió un pago de 55 mil dólares.

“Fue un momento horrible, porque la que estaba involucrada era mi hija de 20 años que vive en Montevideo y casi suspendo todo y viajo para allá”, explicó el actor de El Marginal y En el barro. “Justo yo que soy un probador de actuaciones, que me doy cuenta cuando alguien sobreactúa, miente o exagera, estuve 20 minutos hablando con una actriz extraordinaria que se hacía pasar por mi hija”, agregó.

Según el testimonio de Romano a La Capital de Mar del Plata, la mentira de la estafadora consistía en un relato dramático: tras ser agredida por un ladrón, un tercero habría intervenido matando al delincuente, motivo por el cual. Tras ser agredida por un ladrón, un tercero habría intervenido matando al delincuente. Por este motivo, la supuesta hija aseguraba estar "detenida".

“Era mi hija que me contaba todo lo que había pasado. Jamás dudé porque era totalmente creíble y me empecé a desesperar. Estaba por suicidarme, pensando ya en llamarlo a Rottemberg para que levantemos la función y yo viajar de inmediato a Montevideo”, explicó.

En la llamada, “su hija” le pasó la comunicación a “un efectivo policial” que le exigía una suma de 55 mil dólares para dejar en libertad a la joven: “Y también me dijeron que no cortara la comunicación porque era la única llamada a la que tenía derecho al estar detenida”, agregó sobre el plan que tenían los estafadores.

Finalmente, logró localizar a su hija en una playa y en perfecto estado, descartando el drama del llamado que recibió horas atrás: “Cuando me volvió a llamar para contarme, me sentí muy feliz. Yo mientras había llamado a Diego Durán, un abogado muy prestigioso de allá. Creo que los que hicieron esto tenían muchos datos míos, así que vamos a ver cómo seguimos, si se puede investigar algo”.

El actor reflexionó sobre la credibilidad del método que utilizaron los estafadores para intentar extraerle dinero, aludiendo que él “siempre se preguntaba cómo hacían para hacerse pasar por otro y cómo la víctima no se daba cuenta": "Yo, que soy un profesional de darme cuenta si algo es falso o no, no pude saberlo”.

