“Madame Ciencia”, un unipersonal sobre la vida de Marie Curie se estrena en Paraná

El espectáculo teatral “Madame Ciencia”, inspirado en la vida de la científica Marie Curie, tendrá su estreno nacional el jueves 12 de marzo a las 21, en el Centro Cultural La Vieja Usina.

La propuesta es un unipersonal protagonizado por Gabriela Trevisani y dirigido por Valeria Folini, que recrea un momento íntimo en la vida de la investigadora polaca. La acción transcurre durante la hora previa a la ceremonia en la que Curie se prepara para recibir su segundo Premio Nobel. Sola en su habitación, la científica reúne fuerzas para enfrentar a una asamblea de hombres que, aunque la premian por sus logros, no terminan de aceptar su presencia en un ámbito históricamente dominado por varones.

La obra toma como punto de partida ese instante de tensión para reflexionar sobre las barreras de género que debieron atravesar muchas mujeres en el mundo de la ciencia y del conocimiento.

Una figura clave de la ciencia

Nacida en Varsovia en 1867, Marie Curie fue una física y química pionera en el estudio de la radiactividad. Se convirtió en la primera persona en obtener dos premios Nobel en distintas disciplinas científicas —Física y Química— y también en la primera mujer en desempeñarse como profesora en la Universidad de París. Su trayectoria marcó un hito en una época en la que el acceso de las mujeres a la actividad científica era extremadamente limitado.

Arte y educación

“Madame Ciencia” forma parte del trabajo del Equipo de Educación por el Arte, que desde hace más de tres décadas impulsa propuestas que combinan experiencias artísticas con instancias de reflexión pedagógica. En este caso, la obra busca abrir el debate sobre el rol de la mujer en la ciencia a partir de un enfoque que también puede integrarse al trabajo en instituciones educativas.

El proyecto contempla, además de la función teatral, actividades complementarias con docentes y estudiantes, incluyendo instancias previas de introducción temática y espacios de intercambio luego de la obra.

Entradas

Las entradas para el estreno tendrán un valor general de 15.000 pesos, mientras que las anticipadas se ofrecen a 13.000 pesos. También habrá un precio promocional de 10.000 pesos para docentes y jubilados.

Las reservas pueden realizarse a los teléfonos 343 4565942.

Ficha artística

Actuación: Gabriela Trevisani

Dirección: Valeria Folini

Dramaturgia: Valeria Folini y Gabriela Trevisani

Piano: José Bulos

Vestuario: Dani Rudel

Objetos escenográficos: Jani Toscano

Iluminación: Gabriela Trevisani y Julia Bendersky

Asesoramiento químico: Marcelo Gareis

Fotos: Walter Arosteguy