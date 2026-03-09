Organizaciones de mujeres convocan a marchar este lunes 9 de marzo “para no perder ni un derecho más”

La Multisectorial de Mujeres Entrerrianas convoca este lunes 9 a las 17.30 en Plaza 1º de Mayo en Paraná, en el contexto de las conmemoraciones del 8 M.

La Multisectorial de Mujeres Entrerrianas convoca este lunes 9 a las 17.30 en Plaza 1º de Mayo en Paraná, en el contexto de las conmemoraciones del 8 M. Este día se reclamará en la calle como un espacio de lucha colectiva en pos de la igualdad y el trabajo digno. Otras reivindicaciones contemplan el rechazo a la Ley de Reforma Laboral de Milei a nivel nacional, y de Frigerio en la de reforma previsional en Entre Ríos.

En esta ocasión se convocó a manifestarse en las calles con “la convicción de defender lo que es nuestro y la decisión firme de no perder ni un derecho más”.

En un comunicado se sostuvo que “hoy más que nunca, la calle es el espacio de lucha colectiva: por la igualdad y el trabajo digno. Marchamos para decirle NO a la reforma laboral de Milei y NO a la reforma previsional de Frigerio, que pretende elevar nuestra edad jubilatoria y ajustar nuestros bolsillos”.

También se sostuvo que se convoca a marchar “porque nuestros derechos no se negocian. Le decimos basta al ajuste: el salario es dignidad y la Caja de Jubilaciones no se entrega”.

Entre los slogan se mencionó que “este 9M que se escuche fuerte y claro: no vamos a retroceder”.