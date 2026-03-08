En La Calderita, Echagüe perdió y deberá jugar un tercer partido

Este domingo por la tarde noche se le presentó al Atlético Echagüe Club la posibilidad de cerrar su permanencia en la Liga Nacional de Vóley Masculino. Luego de vencer por 3-2 en Paraná y ponerse 1-0 en la serie, el equipo paranaense visitó a Libertad de San Jerónimo Norte en La Calderita.

En un partido que fue no apto para cardíacos, el conjunto santafesino dio el primer paso imponiéndose en el set inicial por 25/19. En un peleadísimo segundo set que se extendió por más de media hora, Echagüe igualó el juego imponiéndose por 29/27. El envión anímico de la victoria en el segundo parcial le permitió al Negro ponerse por delante luego de ganar el tercer set por 25/18.

Pese a que el equipo de Juan Corona parecía encaminarse, no pudo ser. En el cuarto parcial, el Rojinegro ganó por 25/21 y puso el partido 2-2, forzando la disputa del tiebreak. Y allí volvió a imponerse el local por 15/11 para cerrar el partido con victoria por 3-2 e igualar la serie 1-1.

En este juego, Corona eligió para el arranque a Héctor Ganduglia, Elián Carricaburu, Henry Sinner, Franco Bournot Nasca, Denis Pérez y Salvador Mansilla. Los líberos fueron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan.

El resto del plantel lo conformaron Juan Hollman, Pedro Sciarra, Jacob Pérez, Javier Dibur, Ignacio De Veccio y Enrique Gallinger.

La historia no terminó acá. Con la serie empatada, la definición se trasladó para el martes a las 21, nuevamente en La Calderita de San Jerónimo. En ese lugar Echagüe deberá ganar si pretende participar de la Liga Nacional en 2027.