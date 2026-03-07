Los médicos protestaron frente a Casa de Gobierno en reclamo de “salario digno” y “escalafón transparente”

La protesta de los médicos también es en rechazo de la modificación de la Ley de la Carrera Médico Asistencial N° 9.892, sancionada en 2008.

Los médicos de hospitales y centros de salud de la Provincia se movilizaron este sábado desde Plaza 1° de Mayo hasta Casa de Gobierno en Paraná, en rechazo a un proyecto de ley con media sanción del Senado y que ahora estudia Diputados que modificaría la Ley de la Carrera Médico Asistencial N° 9.892, sancionada en 2008.

Esa norma fijó una carga horaria de 36 horas semanales, que nadie cumple. Ahora, se intenta modificar ese punto y bajar la carga a 24 horas semanales, que los profesionales rechazan. Piden, al menos, cumplir 18 horas semanales. Las conversaciones con el Ejecutivo y con los legisladores de momento no ha llegado a buen puerto.

“No a las 24 horas semanales por el mismo salario; sí a las 18 horas asistenciales”, plantean. Rechazan, además, lo que denominan “disponibilidad sin límites” sin reconocimiento salarial. “Las guardias son función crítica” y para eso reclaman “salario digno”.

Además, demandan “reconocimiento a las especialidades”, y que el Estado asuma el seguro de mala praxis. “La salud pública se defiende. Condiciones dignas, calidad de atención, escalafón transparente”, exigieron.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, pretende ordenar un sector de la Administración que, hasta aquí, ha resultado esquivo a los controles: mediante la aplicación Mi Trabajo y el Sistema Integral de Gestión y Administración (SIGAP) buscar ordenar el ingreso y egreso de los integrantes de la Administración, y también de los profesionales de la salud que se desempeñan en hospitales y centros de salud, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

La Ley N° 9.892, sancionada en 2008, y que regula la carrera médico asistencial, estableció en su artículo 27° una carga horaria de 36 horas semanales, algo que los profesionales consideran incumplible. Además, esa ley previó una reglamentación que nunca se dio. Nadie cumple 36 horas porque implicaría trabajar seis días a la semana (incluidos sábados), 6 horas al día. Un proyecto de ley que modifica aquella norma y que tiene media sanción del Senado busca establecer en 24 horas la carga horaria. Pero tampoco convence. El argumento es que los sueldos bajos obligan a los profesionales a buscar otros empleos paralelos, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Ernesto Uriburu, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Roque, plantea que una posibilidad sería fijar una carga horaria de 18 horas semanales, pero que todavía no hay acuerdo. Dice que encontraron buena acogida en el bloque de diputados del PJ -la Cámara Baja tiene en tratamiento el proyecto de ley- pero que en el Ministerio de Salud se enfrentan a una dura resistencia. Uriburu acepta que hoy hay cierto descontrol, con profesionales que ni siquiera cumplen 18 horas semanales.