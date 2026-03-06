Colonia Elía fue anfitriona del primer encuentro 2026 de la Comisión Provincial de Turismo

Colonia Elía fue anfitriona de la primera reunión institucional de la Comisión Provincial de Turismo de la que participaron 48 municipios y las 10 microrregiones entrerrianas.

Colonia Elía fue anfitriona de la primera reunión de 2026 de la Comisión Provincial de Turismo que se realizó el jueves 5 de marzo y de la que participaron representantes de 48 municipios y las 10 microrregiones entrerrianas para abordar el balance de la temporada de verano, el nuevo esquema institucional del Ente Mixto de Turismo, el anticipo del plan operativo 2026 y el calendario de acciones del año.

El intendente Ramón Barrera les dio la bienvenida institucional, oportunidad en la que agradeció la elección de la localidad como sede del encuentro y valoró la oportunidad de recibir a referentes de toda la provincia. Señaló que en la comunidad “se ha despertado el interés por tomar un rumbo en términos turísticos” y que estas instancias permiten vincularse con destinos con mayor trayectoria, aprender de sus experiencias y fortalecer el trabajo conjunto.

Indicó que “lo nuestro es muy humilde en principio. Le quiero aclarar que todos los que están en el corredor de la Autovía, empiecen a mirar un poco porque vamos a empezar a crecer”.

En ese marco les recordó a los presentes que el turismo es dinamizador, genera iniciativas colectivas y es uno de los protagonistas principales de la economía de cada uno de los pueblos.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, quien estuvo acompañado por el director general de Turismo, Sebastián Bel; la asesora de Desarrollo de Gestión, Paula Durán; y el coordinador de Microrregiones, Martín Di Mario.

Satto también agradeció la presencia de los referentes, valoró el esfuerzo que implica trasladarse y remarcó el sentido de estos espacios: “Tenemos buenas noticias y todo se debe al trabajo conjunto”, expresó.

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; y el intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera.

Uno de los ejes del encuentro fue la presentación del nuevo esquema institucional del Ente Mixto. Satto explicó que el paso de Secretaría a Ente propone un modelo de gobernanza que amplía la participación y promueve decisiones compartidas con el sector privado y los gobiernos locales. En ese marco se destacó el trabajo de las microrregiones turísticas, que hoy cubren el 100% del territorio provincial y delimitan espacios de planificación y desarrollo común.

Durante la jornada se presentó un anticipo del plan operativo 2026 que será trabajado y consensuado tras la conformación y primer encuentro formal del Emturer. Entre sus ejes se incluyen la articulación institucional, la planificación de acciones promocionales y participación en ferias, la reformulación del Pasaporte Entre Ríos, el desarrollo de productos y experiencias, la marca turística provincial, el mapa de oportunidades de inversión privada, la fiscalización digital de alojamientos y la comunicación estratégica.

El orden del día incluyó la presentación del calendario anual de reuniones, activaciones y ferias, y el anuncio de una próxima acción promocional en Montevideo, República Oriental del Uruguay, con la Oficina Móvil de Turismo en la previa de la Semana del Turismo. Se informó además sobre la nueva convocatoria del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo -en el que ya fueron reconocidos Urdinarrain y Villa Elisa- y la edición 2026 del programa nacional Promover, destinada a municipios de hasta 20 mil habitantes.

Participaron del encuentro los intendentes de Federal, Alicia Oviedo; Diamante, Ezio Gieco; General Galarza, Fabián Menescardi; y Primero de Mayo, Silvia Bertolyotti, junto a funcionarios y equipos técnicos de los siguientes municipios:

Microrregiones

- Río nativo: Santa Elena, La Paz, Hasenkamp, Colonia Avellaneda, San Benito/Sauce Montrull, Villa Urquiza, La Picada, María Grande, Hernandarias y Colonia Avigdor.

-Paraná y sus Aldeas: Paraná, Oro verde y Valle María.

-Lomadas y Humedales: Victoria, Diamante, Nogoyá, Libertador San Martín, Rincón del Doll y Laguna del Pescado.

-Camino costeros: Gualeguay, Gobernador Mancilla, General Mansilla, Villa Paranacito, Ibicuy y Arroyo Clé.

- Caminos del Palacio: Concepción del Uruguay, Caseros, Herrera, Villa Mantero, Basavilbaso, Rosario del Tala, Santa Anita, San Justo y Colonia Elía.

- Pueblos y Aldeas del Sur: Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano, Urdinarrain y Enrique Carbó.

- Tierra de Palmares: Colón, Villa Elisa, Ubajay, Liebig, San Salvador y General Campos.

- Región Salto Grande: Concordia y Chajarí.

- Del Monte: Federal.

- Rincones del Centro: Villaguay, Villa Clara y Maciá.

En total participaron 48 municipios, lo que refleja la importancia del encuentro.