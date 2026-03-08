Sionista debutó con victoria en la Liga Federal de Básquet

Este sábado por la noche se completó la actividad por la primera fecha de la Zona A en la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. Con dos partidos se completó la primera jornada que había empezado el viernes con el triunfo de Rivadavia Juniors de Santa Fe en su visita a Recreativo.

En el estadio de Urquiza de Santa Elena, el anfitrión se enfrentó con el Centro Juventud Sionista de Paraná. En este duelo hubo victoria del conjunto paranaense por 67-58, de manera que comenzó el torneo con el pie derecho para encarar su continuidad con una buena impresión.

En Sioni destacó el aporte de Lucas Nieto con 16 puntos y cinco rebotes; aunque también sumaron Nicolás Guaita con 12 puntos y Arik Levin y Juan Pagnone, que aportaron respectivamente 10 tantos en este juego.

El local también tuvo un goleador con 16 puntos. En este caso fue Jonathan Monzón, que aportó además 10 rebotes y cinco asistencias. El segundo en goleo fue Marcos Revelló, que anotó 12 tantos a lo largo del juego.

En el otro encuentro de la jornada, La Armonía de Colón tropezó en su visita a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Fue derrota por 76-67 en un ajustado encuentro que marcó el debut para ambos en el torneo.

El goleador en el equipo colonense fue Patricio Impini, que anotó 18 puntos y además tomó seis rebotes; mientras que el goleador del encuentro estuvo en el conjunto santafesino: fue Gonzalo Sabatini, quien anotó 22 puntos, tomó 11 rebotes y otorgó tres asistencias.

Sigue la actividad

El fixture indica que la actividad no se detiene. Este domingo se producirá el debut del Quique Club en la categoría. Deberá recibir a Recreativo en el estadio Guillermo Gaya a partir de las 21 en el primer duelo paranaense de los varios que tendrá este torneo.

Fixture | Zona Litoral “A” | Fecha 1

Viernes 6/3:

Recreativo 78-79 Rivadavia Jrs.



Sábado 7/3:

Urquiza (Santa Elena) 58-67 Sionista.

Gimnasia Santa Fe 76-67 La Armonía.



Libre: Quique.