La petrolera Shell volvió a aumentar sus combustibles entre un 0,3 y un 2,5%

Tras un nuevo ajuste en los impuestos, aumentaron los precios en estaciones de servicio y el impacto ya se refleja en los surtidores de Paraná.

El incremento se debe a una actualización parcial de los impuestos que se aplican sobre los combustibles, medida dispuesta por el Gobierno nacional. La suba alcanza tanto a las naftas como al gasoil.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se estableció aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y postergar el resto para abril para evitar un mayor impacto inflacionario.

De esta forma, se modificó lo previsto por el Decreto 617/2025, que había dispuesto que todos los incrementos se aplicaran desde comienzos de marzo.

En Paraná, se confirmaron los nuevos valores que rigen en estaciones de servicio Shell. Según el relevamiento realizado por Canal Once, la primera en actualizar los precios fue la estación ubicada en Gualeguaychú e Illia, donde el aumento comenzó a aplicarse el viernes. En tanto, en la estación de Cinco Esquinas los nuevos valores empezaron a exhibirse este domingo.

Nuevos precios de Shell en Paraná

Los valores actuales en los surtidores son los siguientes:

Nafta Súper: $1.833 (antes $1.788)

Nafta V-Power: $2.034 (sin cambios)

Evolux Diesel: $1.975 (antes $1.844)

V-Power Diesel: $2.148 (antes $2.082)

Los incrementos varían según el tipo de combustible y oscilan aproximadamente entre el 0,3% y el 2,5%.