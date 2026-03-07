En 2 meses despidieron a 286 concordienses: “No vemos nada que pueda parar esto”, advierten desde el gremio

En el primer bimestre de 2026, Concordia perdió el 8,6% de todos los puestos de trabajos del sector comercial. De los 3.300 empleados que había el comenzar el año, en sólo dos meses fueron despedidos 286 reveló el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan José Simonetti.

En diálogo con el programa de radio “Lo que queda del día” (Oíd Mortales Radio) indicó que enero fue el mes que tuvo particular impacto con 211 bajas y 75 en febrero. “Esto no es despido masivo porque es muy diferente cuando cierra un comercio, como en el caso de Diarco que fueron 230 familias. En este caso, corresponden a todo lo que es PYME. Para que tengan una idea, tenemos alrededor de 1.200 empresas”.

Agregó que “hay una sangría que se va dando de a poco y que se agravó en enero porque aparentemente noviembre y diciembre, hubo bastante actividad. Las ventas habían levantado y el mes de enero es como que dijeron ahora cortamos la relación”.

Advirtió que en algunos casos se trata de contrataciones que pasan a la informalidad, ante la dificultad de hacer frente a las cargas sociales del empleado en blanco. “De esto hay muchos empleadores que llaman a sus trabajadores, a uno le comentan en off, y que dicen, yo de esta manera no te puedo tener, hacemos esto y vos continuas y te pago de esta otra manera”.

Abundó que “no son todos indemnizaciones porque después de ese acuerdo también cobran el Fondo de Desempleo”.

Aclaró además que es una información “muy exacta, porque está declarada por Declaración Jurada. Estamos hablando de empleados registrados; si no, no podríamos saber”.

Repasó que “en el 2025 tuvimos 343 bajas y más o menos 100 fueron las altas y en el mes de diciembre, concretamente, 86 bajas, pero el número de 211 en enero fue el que causó impacto. Pasó todas las expectativas”.

Precisó que de todos los empleados de comercio de Concordia es “3.300 trabajadores más o menos el padrón (de empleados) registrados y estimamos que hay en total alrededor de entre 4.500 y 5.000 trabajadores con toda una parte que es informal, la parte en negro”.

Remarcó que se perdió cerca de un 10% de los trabajadores en el primer bimestre. Concretamente un 8,6%, sólo en dos meses.

Advirtió que “la preocupación es qué es lo que va a pasar o qué es lo que viene. Nosotros no vemos nada que pueda parar esta cuestión. Los 211 nos encendieron las alarmas y todavía no se empezó a poner en práctica la nueva ley laboral”.

Remarcó no obstante que los despidos están vinculados a la caída de las ventas: “nosotros lo venimos viendo. Muchos tenían alguna expectativa para este año y ya empezamos marzo y no hay nada. Dijeron, ‘bueno, enero, febrero, después cuando el comienzo de clases siempre hay una levantada en las ventas’ y realmente vemos que está todo de esta manera y que cada vez se profundiza más. Yo estoy viendo preocupación en varios sectores de los comercios porque prácticamente no venden. Además, no se ve que esto sea momentáneo que vamos a estar estos dos meses así y en junio salimos”, expresó.

Fuente: Redes de Noticias, Oíd Mortales y El Entre Ríos.