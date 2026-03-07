La viceintendenta de Chajarí participa de una capacitación con la red multipartidaria “Potencia Argentina”

La vicepresidente Municipal de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini, fue una de las 100 elegidas entre 5.664 postulantes para participar desde el viernes pasado y hasta el lunes 9 de marzo del Encuentro Nacional que se realiza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Potencia Argentina” es una iniciativa sin fines de lucro que busca formar y fortalecer liderazgos comprometidos con la democracia, la transparencia y el diálogo, que es parte de la red latinoamericana Democracia que, además de Argentina, integran Brasil, Costa Rica, Uruguay, Perú, Chile y Colombia.

“Fui una de las 100 personas seleccionadas entre 5.664 postulantes y eso me enorgullece, no sólo en lo personal, sino también en lo institucional, porque me servirá para volcar lo aprendido en mi ciudad de Chajarí”, expresó Fabiola Fochesatto Brunini, que también agregó que luego de las actividades de este fin de semana se va a constituir una red federal y multipartidaria de liderazgos políticos emergentes, que integrará.

Las actividades, que se están desarrollando en el Regente Palace Hotel de Buenos Aires, contaron en la jornada de ayer viernes con presencias destacadas, entre ellas la de Carolina Cosse, actual vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay; y Marcos Peña, politólogo y ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, entre otros. El eje temático de la jornada fue “¿Quiénes somos cuando dejamos los roles y mostramos lo que nos mueve?”.

Hoy se trabajará sobre “¿Qué revelan nuestras historias sobre el liderazgo que

queremos ejercer?”, y mañana domingo el tema será “¿Cómo traducimos nuestro propósito en acciones que transformen?”; mientras que el lunes se abordará “¿Qué nos llevamos y qué estamos dispuestos a asumir?”. En cada jornada hay invitados especiales y charlas con especialistas que tratan sobre distintos asuntos: liderazgo, políticas públicas, etc.

“La vicepresidente de Uruguay dijo que para llegar rápido hay que ir solo, pero para llegar lejos hay que ir acompañado, y eso creo que marca un poco el espíritu de lo que venimos a hacer aquí, a potenciarnos con una comunidad amplia de líderes, que queremos lo mejor para nuestros territorios”, reflexionó Fochesatto Brunini.

Recientemente, Fochesatto Brunini también fue una de las 30 seleccionadas, entre 3.100 postulantes de América Latina, para participar de un programa internacional de liderazgo que tendrá lugar en Montevideo (ROU), el 30 y 31 de marzo. Se trata de una beca concedida por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Carolina.