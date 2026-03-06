Romero: “No pierdo la esperanza de que el gobierno provincial haga inversión en viviendas para Paraná”

En una extensa entrevista, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, hizo un racconto del trabajo que se realiza respecto de diversos temas de interés como el déficit de viviendas y las construcciones vulnerables sobre los arroyos, el transporte público, el nuevo sistema de estacionamiento medido, la seguridad vial o la falta de agua potable.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero mencionó que tras las lluvias de la semana pasada “se está solucionando y efectuando un arreglo en el barrio Pancho Ramírez” y remarcó que “ayer volvimos a actuar sobre lugares de la ciudad en que la gente estaba queriendo edificar nuevamente sobre el arroyo, pese a que hace unos días tuvimos una enorme tragedia, que fue una catástrofe porque murieron dos personas, había una edificación marchando. Seguimos recomendando que allí no se puede edificar, no podemos permitir que se edifique en esos lugares tan peligrosos. Estamos trabajando permanentemente, la ciudad está cada día más grande y nos lleva mucho trabajo”.

En cuanto a la escasa asistencia que se le brindó a la familia cuya casa fue arrastrada por el arroyo y donde murieron una mujer y su pequeña hija, señaló: “Yo hablé con el gobernador en esa situación y hablé también con la ministra, quien sostiene que no tenían en existencia más que eso, cinco colchones. Sé que hay cuestiones que tienen que ver con una mirada sobre Paraná, que presume que en Paraná nos sobran los recursos, y no es así. Y es muy poco lo que se le da a Paraná en materia de asistencia. Y lamentablemente, sobre unos allanamientos ocurridos a fines del año pasado, sabemos que se les da a particulares o a organizaciones no gubernamentales y no a la Municipalidad, pero nosotros hemos hecho los reclamos. De todos modos, en una situación como esa, tampoco consideré que fuera adecuado hacer un debate público entre los Estados. En ese momento se actuó de maravilla, se hizo presente, estuvo al pie del cañón, trabajó con nosotros, los rescatistas de la Municipalidad; los guardavidas que son gente contratada para el verano, para estar en las playas o en las piletas, estuvieron buscando; el equipo de Quique Ríos efectivamente estuvo, así como el equipo de Servicios Públicos, con Julián Gil; y ni hablar de Defensa Civil de la Municipalidad. Yo creo que estuvimos a la altura de lo que se podía hacer frente a una catástrofe”.

Respecto de las construcciones que siguen efectuándose en lugares críticos, afirmó: “Sobre esto hablé con el gobernador, le mandé un relevamiento que tenemos de cuántas familias tenemos en esa situación crítica, de viviendas que están sobre barrancas, y estamos intercambiando sobre eso, porque le manifesté al gobernador que nosotros tenemos terrenos, lo que no tenemos es ninguna capacidad de construir viviendas. Y en eso estamos dialogando. Yo no pierdo la esperanza de que desde el gobierno provincial en algún momento haya alguna inversión para Paraná en este aspecto”.

“Y aspiro a que hacia la Entre Ríos que viene, tengamos políticas de vivienda y tengamos políticas de construcción de vivienda para sectores que, a lo mejor, no pueden pagar una cuota, pero sí pueden aportar haciendo la vivienda. Porque yo creo que el esfuerzo es importante, tenemos que recuperar cultura del trabajo y que la gente no reciba sin esfuerzo lo que recibe del Estado, y el Estado en eso tiene una función docente también. Y así como se hacen una vivienda en el borde de un arroyo, que nos colaboren para hacer viviendas dignas en otro lado. Eso ya es una política del Estado provincial que yo aliento que ocurra ahora, y si no ocurre ahora, en los años venideros va a ocurrir, porque a eso el Estado provincial lo tiene que hacer. Y en eso tenemos que pensar los entrerrianos, sin la mirada político partidaria, tenemos que poner una mirada humana. El Estado no debe dejar de pensar en que hay sectores de la población que no acceden a la vivienda, que no acceden a la tierra, y en eso tenemos que trabajar”, definió.

En ese marco, apuntó que “viviendas precarias hay cientos en la ciudad, pero al borde del arroyo y con esa situación de peligro tenemos detectadas 50 familias, por zona y por los distintos arroyos que surcan la ciudad, incluyendo algunas que están sobre barrancas, que no están propiamente a la vera del arroyo, sino que están sobre barranca en situación de peligro. Esas son 50 viviendas, que es el relevamiento que le envié al gobernador”.

Aclaró asimismo que “en el municipio cobramos tasas, no son impuestos, y la tasa siempre tiene que ser para prestar un servicio. Nosotros no estamos en situación de invertir la tasa que cobramos para potabilizar el agua o para brindar alumbrado, limpieza, y otras cosas, invertirla en construir viviendas. Es imposible que lo podamos hacer. Algunas veces, algunos intendentes han logrado la auto construcción, pero siempre fue con aportes del gobierno provincial. Si nosotros tenemos aportes del gobierno provincial, nos animamos porque hay terrenos municipales, pero el problema es que la construcción requiere todo un esfuerzo, una capacitación y un organismo específico como IAPV o cualquier Dirección de Arquitectura de la provincia, que nos auxilie en diseñar, en acompañarnos en ese proceso”.

Sobre la existencia de terrenos del Ejército, Romero comentó que “como municipio hemos debido pagar certificados de obras que dejó sin hacer Nación, y estamos haciendo obras que dejó de hacer Nación, por lo cual hemos pedido que nos compensen con tierras del Ejército. Y hace poco pedimos la suspensión de una subasta que iba a haber justamente con ese argumento, que nos deben dinero y que nos compensen con tierras a la Municipalidad de Paraná y permitan un desarrollo armónico de la ciudad hacia el suroeste con esas tierras. Creo que eso es algo estratégico en cualquier sistema de planificación de la ciudad”. Especificó que “hay alrededor de 300 hectáreas” de tierras del Ejército.

En este sentido, dijo sentir “mucho fastidio” con quienes intentan aprovechar políticamente el tema. “Yo creo que la política es algo serio, que no debemos utilizar las situaciones de catástrofe. Una de las personas que salió públicamente a hacer su crítica, no llevó ni un vaso de agua a lo que estaban trabajando. Es decir, yo creo que en esas situaciones lo único que cabe es ser solidario, lo único. Después, hacer política o politiquería de una catástrofe, sabiendo que hay responsabilidades del Estado nacional y del Estado provincial también, en todo lo que nos falta en vivienda. Yo entiendo que estamos para ayudarnos entre nosotros, no estamos para criticarnos en esa circunstancia. Yo siento mucho fastidio, pero también trato de bajar, porque en realidad salir a contestarles, no ayuda en nada. Y creo que le contestó la misma gente. Hubo quienes decían en los mensajes que acá faltan políticas de vivienda. Bienvenidos a la Argentina, me dan ganas de decirles, porque en realidad en la provincia por lo menos tenemos un déficit de 20.000 viviendas. Pero yo lo sé y es un problema que se viene arrastrando, ni siquiera se lo puedo adjudicar al gobernador (Rogelio) Frigerio. Esto es un déficit que viene de muchos años”, reflexionó.

Y agregó: “En Paraná tenemos una situación muy especial con los arroyos. Estamos surcados de arroyos y durante muchos años hubo una política errada de tapar los arroyos, de rellenar, de construir arriba de los arroyos; después se empezó a revertir ese proceso y se empezó a hacer cosas lógicas como acompañar los procesos de los cursos de los arroyos y tratar de evitar ignorarlos. Hoy estamos haciendo dos obras en la ciudad que son vitales para evitar estos problemas. El arroyo Las Viejas, con dos filtros biológicos que va a mejorar la zona y gracias a la cual hoy en este año tuvimos la playa del Thompson, y por otro lado, en el Arroyo Colorado habíamos empezado una obra con recursos nacionales que se tuvo que paralizar, pero hay en el barrio Mariano Moreno, en la zona de Don Bosco, una zona en que se nos caen las casas, entonces allí estamos haciendo una obra con recursos municipales, para la cual pedimos la declaración de emergencia, porque hay casas que se perdieron justamente por esta situación, porque se desmoronan junto con la barranca”.

“Entonces ahí estamos buscando una solución para esas familias que perdieron las casas, que habían comprado esos terrenos, que habían pagado hipotecas para construir sus casas, y vamos a tratar de buscarle casas dentro del mismo barrio para paliar esa situación y para que no vuelvan a edificar en el lugar donde se va a desmoronar. Así que la emergencia nos va a servir para eso. Ayer estuve recorriendo la obra del arroyo Las Viejas, seguimos trabajando allí, hemos iluminado ya, ahora tenemos que limpiarlo profundamente porque arrastró mucho residuo en estos días de gran lluvia. Pero esta obra ayuda justamente a muchas familias que viven en las cercanías. Hay un barrio allí en el que estamos haciendo una tarea social con los vecinos y la vamos a terminar muy pronto. Hacemos todo lo que se puede y si podemos emprender alguna otra obra para solucionar partes de la crisis que tenemos en el Arroyo Colorado, lo vamos a hacer, pero no contamos con los recursos necesarios. Estamos bastante, bastante ajustados. Vamos a ir prudentemente, haciendo lo que podamos”, señaló.

Adelantó también que “por supuesto, voy a hablar con los legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas para que nos ayuden a recuperar una obra que venía con financiamiento del BID en Los Arenales, Toma Vieja, que está a un 80% de ejecución. Esos fondos BID llegaron y estaban en diciembre de 2023. Se lo he planteado a los legisladores, se los voy a volver a plantear, dándole todos los elementos para que nos ayuden a reclamar al gobierno nacional que nos restablezca ese crédito BID, porque hay que terminar ese barrio. Esa es una situación que, si dejamos la obra abandonada, perdemos una inversión del 80% de la obra. Éstas son las cosas con las que hay que pelear todos los días”.

Situación del transporte

En otro orden de temas, la intendenta sostuvo que “este año la Municipalidad tiene planificado, y vamos a invertir en más garitas para la ciudad. Es una de las cosas en que vamos a invertir en este año y en el año que viene. Hemos mejorado muchas de las que estaban en la ciudad, estamos repintando otras, pero sabemos que faltan”.

En cuanto a posibles aumentos del boleto de colectivos, adelantó: “Yo quisiera no aumentar más el colectivo, pero lamentablemente si varían los precios de los insumos para el colectivo. Ojalá lleguemos a un país sin inflación, mientras la haya lamentablemente una adecuación tarifaria va a tener que haber. Lleva un proceso, porque nosotros hacemos nuestro costeo interno con especialistas y ya tenemos un requerimiento de aumento. No va a ser inmediato, pero sí es cierto que va a haber, seguramente a partir del mes de abril”.

Respecto del nuevo sistema de estacionamiento medido, aseveró: “Yo quisiera estar firmando hoy el decreto de convocatoria a la licitación. Creo que hay que hacerlo; nos lo reclama mucha gente, porque muchos prefieren que vayamos hacia un sistema de estacionamiento en el que sepa que va a pagar por una aplicación, que no va a tener que manejar dinero en la vía pública. Nos va a requerir una buena alianza con la policía, con nuestros inspectores para los controles y por supuesto, la colaboración de aquellas personas que seriamente han venido haciendo alguna labor en la vía pública, comprándole tarjetas a la Municipalidad y vendiéndolas, teniendo una actividad regular en ese sentido y careciendo de denuncias, y que de algún modo se van a incorporar formalmente al nuevo sistema”.

Sobre los arreglos de calles, explicó que “si llueve no se puede trabajar, y ha estado lloviendo demasiado seguido, y para las obras dependemos mucho del tiempo, pero se está bacheando y se está haciendo un plan de bacheo en toda la ciudad. Hacemos bacheos con recursos municipales siempre, no tenemos ningún aporte para eso, pero en algunos casos hacemos con Conservación Vial de la Municipalidad y en otros casos con empresas”.

En relación con la seguridad vial y la cantidad de accidentes de motos en Paraná, Romero aseveró que “en Paraná tenemos un excelente sistema de transporte público y la proliferación de motos en la ciudad, entre otras cosas, se debió al deterioro y la indignidad del transporte que teníamos. Ahora nos reclaman garitas, pero nos reclaman sobre la base de que tenemos un excelente servicio de transporte. Las motos vinieron a la ciudad por cientos, en gran parte, de la mano de que el transporte público era muy malo”

“Los controles con la policía, la Municipalidad los hace y si hoy tenemos prácticamente todos los motociclistas con casco es debido a una labor sostenida que se ha venido haciendo. Pero la situación también requiere el compromiso de los privados, requiere compromiso de la gente en la autoprotección. Nosotros este año vamos a hacer mucha educación vial y vamos a poner un poco más de inspectores en la calle, pero no es el Estado protegiendo la vida, tiene que funcionar la autoprotección, la conciencia ciudadana”, planteó.

“No hay forma de que el Estado tenga la cantidad de inspectores como para poder prevenir todas estas conductas. La ciudad tiene 300 mil habitantes y si la gente no se auto protege y no está viendo una irresponsabilidad de estas características, como pasar los semáforos en rojo, t ni hablar de los que hacen picadas o de los que tiran el escape libre, que vivimos haciendo operativos y secuestrando motos, y aun así lo siguen haciendo. En esto es el deber de autoprotección, es la educación familiar, es la educación en la escuela, que la vamos a reforzar este año con campañas en la escuela y con los medios de comunicación”, sentenció.

Problemas con el agua

Consultada por los reclamos ante falta del servicio de agua potable, Romero aseguró que “barrios Aatra y Lomas del Mirador estamos trabajando con problemas propios de la zona, pero de todos modos los problemas de corte van a ser solucionados”.

En tal sentido, cuestionó que “lamentablemente avecinándose la Fiesta del Mate, hubo una operatoria política para inventar problemas de agua donde no los había. Pasó la Fiesta del Mate y no teníamos problemas de agua. Hay cosas que son muy mezquinas en la ciudad, por eso les digo que vamos a atender todos los temas que nos lleguen”.