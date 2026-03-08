“Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité Ejecutivo”, dijo Tapia

En Córdoba, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, participó del tercer encuentro de dirigentes de clubes del interior. Tras ese encuentro, habló con algunos medios en una improvisada rueda de prensa.

En ese marco, Tapia fue consultado respecto a la reciente decisión de River Plate de dejar de asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo. De esta manera, el Millonario toma el mismo camino que Estudiantes de La Plata, que tomó esta decisión tiempo atrás.

En su comunicado, River especificó que no participará de estas reuniones por la falta de mecanismos claros y previsibles. Además dejó en claro su postura de que la Primera División debe contar con un total de 20 equipos si la intención es la de elevar el nivel de competitividad.

Frente a la consulta por esta situación y la posibilidad de que otros equipos se sumen, Tapia fue irónico: “Ah, ¿son más? No sabía”. Acto seguido recordó que cuando llegó a la conducción de la AFA en marzo de 2017 había cinco clubes que no eran parte de las reuniones de Comité Ejecutivo. Entre estas instituciones estaban River y San Lorenzo.

Estas declaraciones se dan además en medio del paro organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este paro que inmovilizó el fútbol en todo el país tiene por objetivo establecer una posición de la AFA respecto a la investigación que lleva adelante Arca contra algunos de sus dirigentes (entre ellos, Tapia).

Otro de los dirigentes investigados es el tesorero de AFA Pablo Toviggino, que también brindó declaraciones a los periodistas. Al referirse a Tapia, lo hizo emocionado y expresó: “¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino lo apoya? Es lo único por lo que trabajamos. Que no se olviden, que no se olviden. No lo hacemos por la política ni por los dirigentes, lo hacemos por esto”.