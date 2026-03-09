Inscripciones abiertas al taller de folklore en Oro Verde

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Municipio de Oro Verde establecieron una colaboración institucional en este inicio de 2026 con el fin de ofrecer un taller de folklore destinado a jóvenes y adultos. La actividad comenzará el próximo martes 17 de marzo a las 20 en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la facultad. La iniciativa busca brindar un espacio de formación artística y recreativa que permita el acercamiento a las danzas nativas, tanto a estudiantes como a vecinos de la zona.

La propuesta fue diseñada para recibir a personas mayores de 18 años que tengan interés en aprender las bases del baile, sin que sea necesario contar con experiencia previa en la disciplina. Al tratarse de un taller de iniciación, los coordinadores del espacio trabajarán sobre los elementos básicos del folklore, permitiendo que cualquier interesado pueda sumarse independientemente de su nivel de conocimiento actual.

En cuanto a la organización logística, se informó que las clases se dictarán semanalmente en el predio de la facultad, aprovechando la infraestructura del SUM para el desarrollo cómodo de las coreografías y movimientos de las danzas.

La articulación entre la universidad pública y el gobierno municipal busca optimizar el uso de los espacios institucionales para ofrecer alternativas educativas no formales que fortalezcan el sentido de pertenencia y el desarrollo cultural fuera del ámbito estrictamente académico de las carreras de grado.

Las personas interesadas pueden gestionar su inscripción a través de la cuenta de Instagram @tallerdefolklorefcauner o por el correo electrónico extension.fca@uner.edu.ar