Gandulia ganó en la carrera del TC Pista

Este domingo se llevaron a cabo las series y la carrera correspondientes a la segunda fecha del TC Pista. El escenario de competencia fue el autódromo de Viedma, Río Negro, en donde los pilotos de la categoría telonera buscaron el mejor resultado posible para cerrar el fin de semana.

En las series clasificatorias los ganadores no fueron aquellos que partieron desde el primer lugar. Santiago Biagi, el poleman, y Eugenio Provens salieron como líderes de la primera batería, pero Bautista Damiani remontó desde atrás y aprovechó un error del líder para quedarse con la serie y ser el más veloz de todos.

En la segunda serie el líder era Nicanor Santilli Pazos, seguido de Luciano Cotignola. Hacia el final de la carrera, un toque del segundo sacó al primero de la pista y aunque Cotignola pasó primero por la bandera a cuadros, su recargo benefició a Gabriel Gandulia, que quedó primero tras largar cuarto. Santilli Pazos fue segundo y el tercero acabó siendo el ramirense Manuel Borgert.

En la final Gandulia comenzó resistiendo los ataques de Damiani desde el segundo lugar; mientras que Santilli Pazos venció a Biagi en el mano a mano para transfomarse en el tercero. Hubo lucha por el cuarto puesto hasta que Biagi debió abandonar luego de tres vueltas. El ramirense Borgert y Gustavo Taddei también abandonaron una vuelta después.

Sin chances de acercarse para Damiani, Gandulia terminó pasando la bandera a cuadros en el primer lugar y muy tranquilo. En el segundo puesto quedó Damiani y Santilli Pazos quedó tercero. Los tres muy aislados entre sí.

El líder del campeonato es Damiani con 87 puntos, aunque el gran ganador del fin de semana fue Gabriel Gandulia, que sumó 45 puntos gracias a sus victorias en la carrera (40) y en la serie (5). La próxima fecha de la temporada será el fin de semana del 28 y 29 de marzo en Neuquén.