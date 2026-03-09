Básquet: La Unión se quedó con un gran partido en Bahía Blanca

La Unión se quedó con un gran partido en Bahía Blanca, por la Liga Argentina de Básquet.

En un vibrante juego y de un cierre ajustado, La Unión de Colón venció a Villa Mitre por 81 a 79, en Bahía Blanca. El Tricolor corrió de atrás durante gran pasaje del encuentro. Se vio 13 abajo (38-51) al inicio del complemento, pero reaccionó y lo emparejó. La Unión logró segundas oportunidades en sus últimos ataques y desde la línea, tomó la ventaja decisiva.

El visitante contó con cuatros jugadores en doble digito; Romero (18), Henriques (16), Merlo (13) y Cabrera (11); en el local hubo 18 de Lorca y 16 de Giménez.

El partido en el sur bonaerense

En un trámite equilibrado, Villa Mitre sufrió baches en el primer tiempo. Con un parcial 17 a 4, entre el cierre del primero e inicio del segundo (24-35), La Unión tomó ventaja, con efectividad desde el perímetro (7/13), y varias manos anotadoras.

El local sin gol externo, Lorca fue el faro (10), la rotación le dio aire y cuando se arrimó, otra vez un parcial desfavorable, 8 a 2 para que el visitante recupere ventaja de doble digito (38-48). Rápido estiró a 13 (38-51) y fue la máxima. Desde ahí, Villa Mitre reaccionó. Con un enorme desgaste defensivo, bajó el goleo e incomodó a La Unión. Adelante, elevó el ritmo, anotó en transición y con Giménez, como goleador igualó el encuentro en 63.

La Unión ante el desgaste local, fue vertical y anotó cerca del aro para tomar una ventaja de nueve (65-74), Sahdi cortó la sequía y Villa Mitre estuvo otra vez en juego. Los rebotes ofensivos le costaron caro al local. Desde la línea La Unión tomó ventaja de dos, que Villa Mitre no logró igualar en la última.