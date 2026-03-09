La Compañía de Radioteatro del Paraná abrió la convocatoria para conformar su elenco

El equipo de Educación por el Arte anunció la apertura de una convocatoria abierta para integrar la Compañía de Radioteatro del Paraná, cuya actividad iniciará el próximo lunes 16 de marzo en la ciudad. Los encuentros se llevarán a cabo todos los lunes, en el horario de 17 a 19, teniendo como sede las instalaciones del Museo Puerto de la Memoria, situado en la intersección de Avenida Estrada y Asturias. La iniciativa busca conformar un elenco estable para la creación y ensayo de un espectáculo de radioteatro que será presentado al público a fines de julio de este año.

La organización del ciclo corre por cuenta del Equipo de Educación por el Arte, que dispuso que la actividad sea de carácter libre y gratuito para todos los interesados en participar. Este sostenimiento económico es posible gracias al apoyo brindado por el Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (Feicac) de la Municipalidad de Paraná, en conjunto con el Museo Puerto de la Memoria.

Durante los encuentros de marzo, se realizarán las primeras lecturas de guiones y la asignación de roles, estableciendo las bases de lo que será el montaje final.

Quienes deseen inscribirse o solicitar mayor información, escribir al 343 4565943 o al 343 5145366.