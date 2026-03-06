El petróleo se dispara y las empresas dicen que los precios de los combustibles ya tienen un atraso de 15%

El petróleo se volvió a disparar este viernes y amenaza con hacer tambalear a la inflación en Argentina. El crudo Brent, del Mar del Norte, que es referencia para el precio al que se vende el petróleo de Vaca Muerta, escaló un 10% hasta el cierre de esta edición y superó los 94 dólares por barril.

Como las refinadoras locales no trasladaron inmediatamente esta volatilidad global a los precios internos de los combustibles (nafta y gasoil), el atraso acumuló alrededor de 15% a 20% en lo que va de la semana, explicaron a Clarín dos altos ejecutivos del sector.

¿Sube la nafta?

"Nos impacta de inmediato en las cuentas. Y por eso es importante que el conflicto se solucione rápido. Nos pega en las importaciones de gasoil y en las compras de crudo de Vaca Muerta, que cotiza a precios internacionales", detalló uno de ellos.

Hay que tener en cuenta que los efectos dependen del mix de abastecimiento de cada petrolera, como las integradas -YPF y Axion, que se compran mayoritariamente su propio crudo- y las no integradas -Raízen, que opera la marca Shell, y Trafigura, titular de Puma Energy-. La comercialización interna del petróleo es diaria, con promedios móviles.

Según Montamat & Asociados, la consultora del ex secretario de Energía Daniel Montamat, en febrero los precios de la nafta y el gasoil quedaron "un 7% por encima de las paridades de importación". En la presentación de su balance, YPF reconoció ante inversores que hasta enero los combustibles estaban 1% por arriba de la paridad, con un petróleo que se vendía en la Argentina a 67 dólares por barril.

Pero el que maneja diariamente las operaciones de compra y venta de combustibles en una refinería contó a este diario, bajo reserva, que la diferencia entre el gasoil refinado y el petróleo crudo trepó esta semana a 60%, desde un 20% a 30% los días anteriores; lo que los llevó a perder dinero, dado que no pudieron trasladar eso a los surtidores.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, prometió esta semana que la petrolera no iba a "provocar un cimbronazo" con aumentos que recalienten la inflación. "YPF no lo va a hacer, va a ir viendo como va evolucionando el precio del petróleo y tenemos una fórmula matemática para que los picos y valles no afecten al consumidor", remarcó.

Las petroleras tienen espaldas para soportar semanas de guerra y volatilidad, y lo recuperan en el mediano plazo. Pero de prolongarse el conflicto, la situación se volverá cada vez más insostenible.

Por caso, ya se registran incrementos de hasta 10% en los canales mayoristas (donde se abastecen el agro y el transporte, habitualmente más barato que los minoristas en las estaciones de servicio), e incluso en el sector se analizaba parar la venta por unas horas, hasta que se acomode el mercado mundial.

El abastecimiento de combustibles es crítico para el campo, que en las próximas semanas comenzará la cosecha gruesa de la soja.

En cambio, en Estados Unidos los efectos son inmediatos y la nafta superó los 3,32 dólares por galón en promedio, el precio más alto de la era Donald Trump, de acuerdo con lo que informó el portal EconoJournal. A principios de año, la Casa Blanca había celebrado en redes sociales que los combustibles habían bajado en todo el país, con un video que tenía de fondo la canción donde Daddy Yankee pide "dame más gasolina".