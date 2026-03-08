Argentina terminó quinta en el Seven de Vancouver

Este domingo continuó la actividad correspondiente al Seven de Vancouver, parte de la Serie Mundial de Rugby Seven. En ese marco, la selección argentina debió disputar las semifinales para luchar por el quinto puesto después de una primera jornada que no le permitió avanzar hacia las semifinales desde el Grupo B.

En el primer día, Argentina debutó con derrota ante Australia por 17-15, pero luego venció a Fiyi por 17-14 y llegó con posibilidades a su último partido. No obstante, la dura caída ante Francia por 28-12 dejó a los de Santiago Gómez Cora disputando las semifinales por el quinto lugar.

En la tarde de este sábado el primer rival fue Nueva Zelanda y el equipo argentino no entró bien. Los All Blacks sacaron ventaja con los tries de Dylan Collier y Frank Vaenuku (ambos convertidos) para ponerse 14-0 en el primer tiempo.

Sin embargo, Argentina descontó todavía en esa primera mitad por medio de un try de Luciano González, que repitió en el complemento para que Los Pumas queden solo a dos puntos (14-12). Luego llegaron los tries de Santiago Álvarez y Sebastián Dubuc (este último convertido) para el 24-14 parcial. Sobre el final, Roderick Solo pisó el ingoal argentino y convirtió su try para el 24-21 definitivo: ganó Argentina.

En la final por el quinto lugar el rival volvió a ser Francia, que dio cuenta de Gran Bretaña por un ajustadísimo 21-19. Con sed de revancha, los Pumas fueron una aplanadora y tuvieron su mejor producción ofensiva del torneo.

Ya el primer tiempo terminó 22-5 en favor de los argentinos gracias a los tries de Dubuc, Santiago Vera Feld y González (por duplicado). Simon Desert había adelantado a Francia con un try no convertido. En el segundo tiempo también se impuso la Argentina, pero esta vez por 12-10 gracias a los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta; mientras que los dos tries franceses fueron de Maxim Granell. El resultado final fue un contundente 34-15 en favor de la Argentina.

Con este quinto lugar, Argentina llegó a los 56 puntos en la tabla general y llega con mejores sensaciones al próximo torneo, que será en Nueva York el próximo fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Plantel

Para este torneo, Gómez Cora confió en Martiniano Arrieta, Santino Zángara, Matteo Graziano, Luciano González, Pedro de Haro, marcos Moneta, Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Gregorio Pérez Pardo, Valentín Maldonado Castro, Santiago Vera Feld y Juan Batac.

Resultados de Argentina | Seven de Vancouver

-Zona B:

Sábado 7/3:

15-17 vs. Australia.

17-14 vs. Fiyi.

12-28 vs. Francia.



-Semifinal (5° puesto):

24-21 vs. Nueva Zelanda.



-Final (5° puesto):

34-15 vs. Francia.