Kerz dejó de ser secretario Articulación Educativa del Consejo de Educación; pero continuará como colaborador

Imagen de archivo del 2 de febrero pasado, cuando el presidente del CGE, Carlos Cuenca, presentó en el salón auditorio del organismo a Jorge Kerz como secretario de Articulación Educativa, con carácter ad honorem.

A un mes de haber asumido, el sociólogo Jorge Kerz dejó de ocupar el cargo de secretario de Articulación Educativa del Consejo General de Educación (CGE), rol que había asumido en febrero de 2025 el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, tarea que más tarde dejó para volver a su antigua función.

La idea en el Gobierno es suprimir esa Secretaría y mantener a Kerz como colaborador en temas educativos.

Tres fuentes consultadas por el portal Entre Ríos Ahora confirmaron el dato que había empezado a circular en la mañana de este viernes.

Kerz había sido presentado al gabinete educativo el 2 de febrero por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. La presentación se realizó ante los vocales y distintos funcionarios que integran la estructura del CGE, con el objetivo de poner en conocimiento la incorporación de Kerz y fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes niveles y áreas del sistema educativo provincial.

La designación se dio por decreto Nº 114/26, mediante el cual se aceptó la renuncia de Luciano Filipuzzi al cargo de dicha secretaría y se designó a Kerz para asumir dicha función. La mencionada secretaría depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Durante el encuentro, Cuenca señaló que la llegada de Kerz a la Secretaría de Articulación Educativa “representa el poder sumar a una persona con vasta experiencia y con una mirada enriquecedora. Nos servirá para ayudar a pensar todos los debates y discusiones que se merece la educación de los entrerrianos. Es momento de trabajar en equipo, sin personalismos”, recordó el portal Entre Ríos Ahora.

Por su parte, el flamante secretario expresó su agradecimiento por la oportunidad brindada y remarcó la importancia de abordar de manera colectiva los desafíos actuales del sistema educativo. “Agradezco la oportunidad que me ha brindado el gobierno de poder colaborar y sumar mi mirada sobre diferentes temas. Hay que hablar sobre formación docente, inteligencia artificial, cómo trabajar en el aula, el uso del celular y la metodología de los informes docentes sobre alumnos, entre otros tantísimos temas. Son cuestiones a revisar y nos debemos esas discusiones”, afirmó.

Un mes después, Kerz da un paso al costado.