Murió un adolescente de 14 años que iba en moto y fue atropellado por una camioneta en Feliciano

Un menor que conducía una motocicleta falleció este domingo en el hospital de Chajarí, donde fue derivado tras protagonizar un grave siniestro vial en la ciudad de San José de Feliciano.

El hecho ocurrió al mediodía en la esquina de boulevard Valdez y calle Urquiza. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, una camioneta circulaba por boulevard Valdez en sentido sur–norte, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Urquiza en dirección oeste–este. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos chocaron en el cruce.

El conductor de la camioneta resultó ileso. En tanto que como consecuencia del impacto, el menor que manejaba la moto sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fractura de fémur izquierdo, cortes profundos y múltiples escoriaciones en una de sus piernas.

Inicialmente fue trasladado al hospital local y luego derivado al Hospital Santa Rosa, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Su identidad aún no fue confirmada.

La Unidad Fiscal dispuso la apertura de un legajo judicial, el secuestro de ambos vehículos y la extracción de sangre al conductor de la camioneta. Además, el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial de Concordia para la correspondiente autopsia.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias para intentar determinar la mecánica del siniestro. La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: Ahora