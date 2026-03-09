Liga Federal de Básquet: Recreativo superó a Quique y logró su primera victoria

Recreativo fue más que Quique y alcanzó su primera alegría en la Liga Federal de Básquet.

Recreativo se repuso de la derrota en su debut y este domingo por la noche superó de visitante a Quique Club por 67 a 56, en duelo de elencos paranaenses y en el marco de una nueva jornada de la Liga Federal de Básquet.

El Bochas fue más que su oponente, trabajó mejor a lo largo del partido y, justificadamente, fue el ganador del encuentro, señala Paraná Deportes.

La contracción al trabajo defensivo y mejores recursos para llegar al aro rival, fueron argumentos para que el equipo dirigido técnicamente por Oscar Heis impusiera condiciones.

Francisco Fravega con 18 tantos y Alan Guanco con 16 unidades fueron los goleadores del conjunto ganador. En Quique Club, lo mejor paso por Franco Tomiozzo con 12 puntos y Valentino Valdemarin con 10 tantos

Los resultados

Viernes

Recreativo Bochas 78 – Rivadavia Juniors 79

Sábado

Gimnasia 76 – La Armonía (Colón) 67

Urquiza (Santa Elena) 58 – Sionista 67

Domingo

Quique 56 – Recreativo 67